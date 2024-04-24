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Господдержка позволяет компаниям делать конкурентные предложения партнерам - РИА Новости, 24.04.2024
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11:11 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/gospodderzhka-1941961413.html
Господдержка позволяет компаниям делать конкурентные предложения партнерам
Господдержка позволяет компаниям делать конкурентные предложения партнерам - РИА Новости, 24.04.2024
Господдержка позволяет компаниям делать конкурентные предложения партнерам
Поддержка, которую бизнесу предоставляют государственные институты развития, позволяет компаниям делать более конкурентные предложения своим зарубежным... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:11
2024-04-24T11:11
экономика
россия
узбекистан
казахстан
евразийский экономический союз
российский экспортный центр (рэц)
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ТАШКЕНТ, 24 апр - РИА Новости. Поддержка, которую бизнесу предоставляют государственные институты развития, позволяет компаниям делать более конкурентные предложения своим зарубежным партнерам, а также минимизировать риски при работе на новых внешних рынках, сказал старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Никита Гусаков, выступая на сессии "ЕАЭС: новые инструменты содействия промышленной кооперации" в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия"."Рынки ЕАЭС и ближнего зарубежья являются приоритетными для российских производителей, заинтересованных в промышленной кооперации и инвестиционных проектах за рубежом. Инструменты поддержки группы РЭЦ позволяют бизнесу снизить риски, возникающие при осуществлении инвестиций на этих рынках, и создать наиболее комфортные условия сотрудничества как для себя, так и для иностранных партнеров", - подчеркнул Гусаков.По словам старшего вице-президента РЭЦ, со стороны российских компаний, реализующих инвестиционные проекты за рубежом, растет спрос на страхование акционерных инвестиций. Российские страховое агентство ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) помогает бизнесу обезопасить свои проекты от политических рисков, предлагая продукт "Страхование инвестиций".Так, экспортеры могут защитить свои проекты от рисков национализации, экспроприации, нарушения обязательств со стороны местного правительства, массовых волнений, забастовок, военных действий, а также ограничений на валютную конвертацию и трансфер валюты."Агентство имеет опыт работы с такими проектами и в настоящее время рассматривает целый ряд заявок по инвестициям в Узбекистан, Казахстан, Армению и другие страны", - отметил Гусаков.Кроме того, компаниям доступны и другие меры поддержки, которые позволяют улучшить экономику реализуемых инвестиционных проектов. Экспортно ориентированный бизнес может закрыть платежные риски страховыми продуктами ЭКСАР, а также привлечь льготное финансирование Росэксимбанка для своих проектов.
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экономика, россия, узбекистан, казахстан, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Узбекистан, Казахстан, Евразийский экономический союз, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Господдержка позволяет компаниям делать конкурентные предложения партнерам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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ТАШКЕНТ, 24 апр - РИА Новости. Поддержка, которую бизнесу предоставляют государственные институты развития, позволяет компаниям делать более конкурентные предложения своим зарубежным партнерам, а также минимизировать риски при работе на новых внешних рынках, сказал старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Никита Гусаков, выступая на сессии "ЕАЭС: новые инструменты содействия промышленной кооперации" в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"Рынки ЕАЭС и ближнего зарубежья являются приоритетными для российских производителей, заинтересованных в промышленной кооперации и инвестиционных проектах за рубежом. Инструменты поддержки группы РЭЦ позволяют бизнесу снизить риски, возникающие при осуществлении инвестиций на этих рынках, и создать наиболее комфортные условия сотрудничества как для себя, так и для иностранных партнеров", - подчеркнул Гусаков.
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По словам старшего вице-президента РЭЦ, со стороны российских компаний, реализующих инвестиционные проекты за рубежом, растет спрос на страхование акционерных инвестиций. Российские страховое агентство ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) помогает бизнесу обезопасить свои проекты от политических рисков, предлагая продукт "Страхование инвестиций".
Так, экспортеры могут защитить свои проекты от рисков национализации, экспроприации, нарушения обязательств со стороны местного правительства, массовых волнений, забастовок, военных действий, а также ограничений на валютную конвертацию и трансфер валюты.
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"Агентство имеет опыт работы с такими проектами и в настоящее время рассматривает целый ряд заявок по инвестициям в Узбекистан, Казахстан, Армению и другие страны", - отметил Гусаков.
Кроме того, компаниям доступны и другие меры поддержки, которые позволяют улучшить экономику реализуемых инвестиционных проектов. Экспортно ориентированный бизнес может закрыть платежные риски страховыми продуктами ЭКСАР, а также привлечь льготное финансирование Росэксимбанка для своих проектов.
 
ЭкономикаРоссияУзбекистанКазахстанЕвразийский экономический союзРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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