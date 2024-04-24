https://ria.ru/20240424/gosoboronzakaz-1941968200.html
ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ
ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ - РИА Новости, 24.04.2024
ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:37
2024-04-24T11:37
2024-04-24T11:39
россия
игорь краснов
совет федерации рф
экономика
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа. "В целях усиления надзора в части ценообразования на продукцию для ОПК, просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
https://ria.ru/20240424/kaznokradstvo-1941964867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, совет федерации рф, экономика, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Экономика, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ
Краснов предложил давать прокурорам сведения об операциях со средствами на ГОЗ