https://ria.ru/20240424/gosoboronzakaz-1941968200.html

ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ

ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ - РИА Новости, 24.04.2024

ГП предложила давать прокурорам сведения об операциях с деньгами на ГОЗ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:37

2024-04-24T11:37

2024-04-24T11:39

россия

игорь краснов

совет федерации рф

экономика

генеральная прокуратура рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_67:395:3005:2047_1920x0_80_0_0_17b1de2253beae91406b31b95c59928e.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа. "В целях усиления надзора в части ценообразования на продукцию для ОПК, просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240424/kaznokradstvo-1941964867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, совет федерации рф, экономика, генеральная прокуратура рф, безопасность