https://ria.ru/20240424/gorod-1941906664.html

Сенатор рассказал о превращении Херсона в город страха

Сенатор рассказал о превращении Херсона в город страха - РИА Новости, 24.04.2024

Сенатор рассказал о превращении Херсона в город страха

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что находящийся под контролем украинских войск Херсон превратился в город страха и горя,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T03:01

2024-04-24T03:01

2024-04-24T04:51

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что находящийся под контролем украинских войск Херсон превратился в город страха и горя, мирные жители на улицу стараются без крайней надобности не выходить. "Херсон сейчас - город страха и горя. Мирные жители выживают, как могут, на улицу стараются без крайней надобности не выходить. Город наполнен вооруженными людьми всех мастей. Они пьянствуют, нигде за себя не платят, дебоширят. В городе проблема с продуктами и лекарствами, по долгу нет света, воды, газа. То и дело ездят "бусы" - автобусы, которые хватают мужчин любого возраста для мобилизации", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, ВСУ ведут себя в подконтрольной им части Херсонской области как оккупанты. "Они ведут себя, как захватчики, а не как защитники. И, находясь на правом берегу Херсонщины, они воюют, в том числе, с местным населением, убивают мирных жителей, выбрасывают стариков из квартир и занимают жилье, устраивают пьяные дебоши", - добавил сенатор. Что касается якобы гуманитарной помощи из Европы, то жители ее фактически не видят, потому что ее продают, а не раздают, подчеркнул Кастюкевич. "А то, что раздают, в основном просроченные товары, да и их, чтобы получить, нужно очень постараться. ВСУ ведут себя с народом ровно так же, как вели когда-то фашисты. Теперь история повторяется. Только разговаривают фашисты на одном языке с оккупированными жителями", - уточнил он. Сенатор отметил, что жители Херсона мужественно переживают трудности и ждут скорейшего возвращения российских войск "Русский город Херсон был есть и будет русским", - заявил Кастюкевич. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240421/podpole-1941305718.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html

https://ria.ru/20240420/podpole-1941215104.html

херсон

херсонская область

россия

украина

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