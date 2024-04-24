В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве. "Актуальность этой акции как раз возросла, потому что георгиевская лента, как мы сейчас понимаем, как никогда несет в себе победоносную генетику, которая придает нам силы. Если задуматься, то в жизни каждого из нас, будь то на фронте или в тылу, сейчас самый важный период в жизни. Мы будем ее вспоминать, будем оценивать свои действия, и вот сейчас важно это осознать. И вот георгиевская лента напоминает нам, с одной стороны, о подвиге наших отцов и дедов, а с другой — она напоминает нам о нашем долге сегодня, о тех вызовах, которые стоят перед Россией, которым нужно соответствовать", — сказал Киселев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В мероприятии также приняли участие председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур, заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, а также ветеран СВО, начальник сектора гражданско-патриотического воспитания и добровольческой деятельности Молодежно-подросткового центра "Московский" Владимир Сухинин.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении заявила, что георгиевская ленточка стала символом стремления к грядущей победе."Вы все знаете, что который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м".Как сообщила Занко, добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в семи тысячах точек, в том числе за полярным кругом и в 35 странах. В российских школах пройдет специальный урок, посвященный георгиевской ленточке.При этом она напомнила, что в некоторых странах георгиевская ленточка запрещена на законодательном уровне, в том числе на Украине, в Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии. Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно она стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, д. 4. Акция проводится в 20-й раз силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".С 2022 года георгиевская лента законодательно получила статус одного из символов воинской славы России. Ее можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. За осквернение георгиевской ленты может грозить тюремный срок.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал старт акции "Георгиевская ленточка" в Москве.
«
"Актуальность этой акции как раз возросла, потому что георгиевская лента, как мы сейчас понимаем, как никогда несет в себе победоносную генетику, которая придает нам силы. Если задуматься, то в жизни каждого из нас, будь то на фронте или в тылу, сейчас самый важный период в жизни. Мы будем ее вспоминать, будем оценивать свои действия, и вот сейчас важно это осознать. И вот георгиевская лента напоминает нам, с одной стороны, о подвиге наших отцов и дедов, а с другой — она напоминает нам о нашем долге сегодня, о тех вызовах, которые стоят перед Россией, которым нужно соответствовать", — сказал Киселев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.
По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.
Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.
Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.
По мнению главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, георгиевская ленточка стала символом не только победы в Великой Отечественной войне, сегодня это символ стремления к нашей грядущей победе.
Георгиевская лента, сочетающая три черных и две оранжевых полосы, символизирует темный дым и яркое пламя. Лента приравнена в 2022 году к символам воинской славы России, публичное осквернение которых уголовно наказуемо.
В мероприятии также приняли участие председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур, заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, а также ветеран СВО, начальник сектора гражданско-патриотического воспитания и добровольческой деятельности Молодежно-подросткового центра "Московский" Владимир Сухинин.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в специальном видеообращении заявила, что георгиевская ленточка стала символом стремления к грядущей победе.
«
"Вы все знаете, что который год уже проходит акция "Георгиевская ленточка". Замечательная, потрясающая совершенно акция, когда мы все с гордостью носим и в машинах возим, и на сумочке, и где угодно, но всегда на заметном месте и с гордостью нашу георгиевскую ленточку, ставшую символом не просто победы в Великой Отечественной войне, а символом нашей общности, нашей принадлежности к одному великому русскому миру, а теперь еще и символом стремления к нашей грядущей победе за право нашего русского мира существовать и против фашизма, так же, как это было в 45-м".
Маргарита Симоньян
главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT
Как сообщила Занко, добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в семи тысячах точек, в том числе за полярным кругом и в 35 странах. В российских школах пройдет специальный урок, посвященный георгиевской ленточке.
При этом она напомнила, что в некоторых странах георгиевская ленточка запрещена на законодательном уровне, в том числе на Украине, в Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии.
Георгиевская ленточка — реплика традиционной георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России.
Акция, которую придумали журналисты РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом. Традиционно она стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, д. 4. Акция проводится в 20-й раз силами тысяч волонтеров Победы при информационной поддержке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
С 2022 года георгиевская лента законодательно получила статус одного из символов воинской славы России. Ее можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. За осквернение георгиевской ленты может грозить тюремный срок.
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