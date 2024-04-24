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В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов - РИА Новости, 24.04.2024
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12:30 24.04.2024 (обновлено: 12:46 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/gd-1941988065.html
В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов
В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов - РИА Новости, 24.04.2024
В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов
Законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за распространение информации о продаже вейпов и табака через интернет внесен Мосгордумой в нижнюю палату... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:30
2024-04-24T12:46
общество
госдума рф
московская городская дума
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за распространение информации о продаже вейпов и табака через интернет внесен Мосгордумой в нижнюю палату российского парламента, инициатива доступна в базе данных Госдумы."Подготовлен проект ФЗ "О внесении изменений в статьи 13.15 и 28.3 КОАП, которым предусматривается введение административной ответственности за распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции, и (или) никотинсодержащей продукции, и (или) кальянов, и (или) устройств для потребления никотинсодержащей продукции. За распространение указанной информации предлагается установить санкции в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей..." - написано в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, госдума рф, московская городская дума
Общество, Госдума РФ, Московская городская дума
В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов

В ГД внесли проект о штрафах за сообщение в интернете о продаже вейпов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за распространение информации о продаже вейпов и табака через интернет внесен Мосгордумой в нижнюю палату российского парламента, инициатива доступна в базе данных Госдумы.
«
"Подготовлен проект ФЗ "О внесении изменений в статьи 13.15 и 28.3 КОАП, которым предусматривается введение административной ответственности за распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции, и (или) никотинсодержащей продукции, и (или) кальянов, и (или) устройств для потребления никотинсодержащей продукции. За распространение указанной информации предлагается установить санкции в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей..." - написано в пояснительной записке к законопроекту.
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ОбществоГосдума РФМосковская городская дума
 
 
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