https://ria.ru/20240424/gd-1941988065.html

В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов

В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов - РИА Новости, 24.04.2024

В ГД внесли проект о штрафах за распространение данных о продаже вейпов

Законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за распространение информации о продаже вейпов и табака через интернет внесен Мосгордумой в нижнюю палату... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:30

2024-04-24T12:30

2024-04-24T12:46

общество

госдума рф

московская городская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о введении штрафов до 300 тысяч рублей за распространение информации о продаже вейпов и табака через интернет внесен Мосгордумой в нижнюю палату российского парламента, инициатива доступна в базе данных Госдумы."Подготовлен проект ФЗ "О внесении изменений в статьи 13.15 и 28.3 КОАП, которым предусматривается введение административной ответственности за распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции, и (или) никотинсодержащей продукции, и (или) кальянов, и (или) устройств для потребления никотинсодержащей продукции. За распространение указанной информации предлагается установить санкции в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей..." - написано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240407/veypy-1938346098.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, московская городская дума