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В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 24.04.2024 (обновлено: 11:51 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/gd-1941970787.html
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО - РИА Новости, 24.04.2024
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО
Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:44
2024-04-24T11:51
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил его инициатор, депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО", - написал Хинштейн .
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александр хинштейн, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО

В ГД внесут проект о невыдаче иностранцев, которых преследуют за участие в СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил его инициатор, депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО", - написал Хинштейн .
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ХинштейнГосдума РФОбщество
 
 
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