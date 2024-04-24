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В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО - РИА Новости, 24.04.2024
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО
Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:44
2024-04-24T11:44
2024-04-24T11:51
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил его инициатор, депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО", - написал Хинштейн .
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александр хинштейн, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО
В ГД внесут проект о невыдаче иностранцев, которых преследуют за участие в СВО