https://ria.ru/20240424/gd-1941970787.html

В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО

В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО - РИА Новости, 24.04.2024

В Госдуму внесут проект о запрете выдавать иностранцев, участвовавших в СВО

Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:44

2024-04-24T11:44

2024-04-24T11:51

специальная военная операция на украине

александр хинштейн

госдума рф

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, которым грозит преследование за участие в специальной военной операции, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил его инициатор, депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО", - написал Хинштейн .

https://ria.ru/20240126/izmeneniya-1923590694.html

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александр хинштейн, госдума рф, общество