https://ria.ru/20240424/gaz-1941908318.html

Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода

Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода - РИА Новости, 24.04.2024

Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода

Газ отключили в одном из микрорайонов Шевченковского района Харькова из-за повреждения газопровода, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T03:57

2024-04-24T03:57

2024-04-24T05:02

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Газ отключили в одном из микрорайонов Шевченковского района Харькова из-за повреждения газопровода, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что удар нанесен по Шевченковскому району. "Перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Терехова. Терехов отметил, что утром начнутся работы по восстановлению. Ранее мэр Харькова сообщал о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, украина