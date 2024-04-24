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Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода
Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода - РИА Новости, 24.04.2024
Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода
Газ отключили в одном из микрорайонов Шевченковского района Харькова из-за повреждения газопровода, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:57
2024-04-24T03:57
2024-04-24T05:02
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Газ отключили в одном из микрорайонов Шевченковского района Харькова из-за повреждения газопровода, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что удар нанесен по Шевченковскому району. "Перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Терехова. Терехов отметил, что утром начнутся работы по восстановлению. Ранее мэр Харькова сообщал о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Мэр Харькова заявил о повреждении газопровода
Мэр Харькова Терехов заявил, что в городе перебит газопровод