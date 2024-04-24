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Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ - РИА Новости, 24.04.2024
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14:22 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/gagauziya-1942027821.html
Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ
Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ - РИА Новости, 24.04.2024
Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ
Гагаузия не исключает возможности сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), идут переговоры, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:22
2024-04-24T14:22
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
петр фрадков
промсвязьбанк
таможенный союз
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гагаузия не исключает возможности сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), идут переговоры, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "Не исключено, в стадии переговоров, поэтому все возможно", - сказала она в беседе с агентством. Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты "Мир". Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты "Мир" и "в случае необходимости блокировать источник их доходов". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, петр фрадков, промсвязьбанк, таможенный союз
Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Петр Фрадков, Промсвязьбанк, Таможенный союз, В мире
В мире
Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ

Глава Гагаузии не исключила сотрудничества с другими банками РФ, помимо ПСБ

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гагаузия не исключает возможности сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), идут переговоры, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.
"Не исключено, в стадии переговоров, поэтому все возможно", - сказала она в беседе с агентством.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты "Мир". Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты "Мир" и "в случае необходимости блокировать источник их доходов".
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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В миреМолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулПетр ФрадковПромсвязьбанкТаможенный союз
 
 
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