https://ria.ru/20240424/gagauziya-1942027821.html

Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ

Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ - РИА Новости, 24.04.2024

Гагаузия не исключила сотрудничества с российскими банками, помимо ПСБ

Гагаузия не исключает возможности сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), идут переговоры, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:22

2024-04-24T14:22

2024-04-24T14:22

молдавия

россия

кишинев

евгения гуцул

петр фрадков

промсвязьбанк

таможенный союз

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Гагаузия не исключает возможности сотрудничества с другими российскими банками, помимо Промсвязьбанка (ПСБ), идут переговоры, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "Не исключено, в стадии переговоров, поэтому все возможно", - сказала она в беседе с агентством. Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии - участникам реализуемой программы - будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты "Мир". Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты "Мир" и "в случае необходимости блокировать источник их доходов". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html

молдавия

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молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, петр фрадков, промсвязьбанк, таможенный союз