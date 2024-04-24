Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о сохранении его наследия

ДУБАЙ, 24 апр - РИА Новости. Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о том, как сохранить наследие выставки, рассказал журналистам генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. "Мысли, желания, стремления точно у всех экспонентов и организаторов есть, у нас тоже. Жалко потерять то наследие, которое мы сформировали за время работы выставки. Я надеюсь и верю, что даже если она не будет продлена, то все то, что было накоплено, создано, и вот эта атмосфера выставки, она сохранится в том или ином виде", — сказал он. Древаль предположил, что возможно выставка разъедется по стране, останется в оцифрованном формате знаний или превратится в фестивальную историю. "Мы все сейчас активно думаем о том, как бы, в принципе, не то чтобы продлить на месяц какие-то (составляющие - ред.), а сохранить навсегда то наследие, которое создала выставка", — заключил Древаль. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
ДУБАЙ, 24 апр - РИА Новости. Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о том, как сохранить наследие выставки, рассказал журналистам генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Мысли, желания, стремления точно у всех экспонентов и организаторов есть, у нас тоже. Жалко потерять то наследие, которое мы сформировали за время работы выставки. Я надеюсь и верю, что даже если она не будет продлена, то все то, что было накоплено, создано, и вот эта атмосфера выставки, она сохранится в том или ином виде", — сказал он.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.