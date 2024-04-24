https://ria.ru/20240424/forum-1942031995.html

Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о сохранении его наследия

Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о сохранении его наследия - РИА Новости, 24.04.2024

Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о сохранении его наследия

Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о том, как сохранить наследие выставки, рассказал журналистам генеральный директор российского общества... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:32

2024-04-24T14:32

2024-04-24T14:32

выставка-форум "россия"

максим древаль

москва

выставка-форум "россия"

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ДУБАЙ, 24 апр - РИА Новости. Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о том, как сохранить наследие выставки, рассказал журналистам генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. "Мысли, желания, стремления точно у всех экспонентов и организаторов есть, у нас тоже. Жалко потерять то наследие, которое мы сформировали за время работы выставки. Я надеюсь и верю, что даже если она не будет продлена, то все то, что было накоплено, создано, и вот эта атмосфера выставки, она сохранится в том или ином виде", — сказал он. Древаль предположил, что возможно выставка разъедется по стране, останется в оцифрованном формате знаний или превратится в фестивальную историю. "Мы все сейчас активно думаем о том, как бы, в принципе, не то чтобы продлить на месяц какие-то (составляющие - ред.), а сохранить навсегда то наследие, которое создала выставка", — заключил Древаль. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240413/svadba-1939820707.html

москва

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максим древаль, москва, выставка-форум "россия"