https://ria.ru/20240424/finlyandiya-1942010858.html

Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне

Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне - РИА Новости, 24.04.2024

Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", — сказал он, отмечая, что военная риторика Запада в последнее время стала агрессивной. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:38

2024-04-24T13:38

2024-04-24T13:38

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Швеция и Финляндия должны сыграть важную роль в укреплении мира и смягчении риторики о войне, но при этом готовиться к ней, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Euractiv. "Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", — сказал он, отмечая, что военная риторика Запада в последнее время стала агрессивной. Стубб добавил, что она может лишить молодое поколение чувства безопасности и веры в будущее. В середине марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html

https://ria.ru/20240424/rossiya-1941929922.html

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в мире, финляндия, россия, швеция, нато