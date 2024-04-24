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Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне - РИА Новости, 24.04.2024
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13:38 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/finlyandiya-1942010858.html
Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне
Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне - РИА Новости, 24.04.2024
Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне
"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", — сказал он, отмечая, что военная риторика Запада в последнее время стала агрессивной. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:38
2024-04-24T13:38
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Швеция и Финляндия должны сыграть важную роль в укреплении мира и смягчении риторики о войне, но при этом готовиться к ней, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Euractiv. "Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", — сказал он, отмечая, что военная риторика Запада в последнее время стала агрессивной. Стубб добавил, что она может лишить молодое поколение чувства безопасности и веры в будущее. В середине марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html
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в мире, финляндия, россия, швеция, нато
В мире, Финляндия, Россия, Швеция, НАТО
Лучший способ. Президент Финляндии сделал странное заявление о войне

Президент Финляндии Стубб призвал готовиться к войне

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Швеция и Финляндия должны сыграть важную роль в укреплении мира и смягчении риторики о войне, но при этом готовиться к ней, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Euractiv.

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", — сказал он, отмечая, что военная риторика Запада в последнее время стала агрессивной.
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Стубб добавил, что она может лишить молодое поколение чувства безопасности и веры в будущее.

В середине марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом.
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