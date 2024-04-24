https://ria.ru/20240424/filippo-1942042744.html

Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным

Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным - РИА Новости, 24.04.2024

Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным

Изъятие активов РФ было бы незаконно, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других стран, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:00

2024-04-24T15:00

2024-04-24T15:23

экономика

россия

украина

киев

флориан филиппо

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Изъятие активов РФ было бы незаконно, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других стран, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Если мы сделаем то же самое, это, во-первых, будет незаконно. Во-вторых, мы создадим прецедент, который станет очень плохим сигналом странам в мире: инвестируйте в нас, но, если однажды дела пойдут плохо с дипломатической точки зрения, вы рискуете остаться без ваших активов, мы их украдем, потому что это - кража. Это будет плохо выглядеть в глазах всех стран мира и рискует значительно снизить инвестиции в нашу страну. Это незаконно и аморально", - считает политик. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html

https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html

россия

украина

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экономика, россия, украина, киев, флориан филиппо, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, патриот, европарламент