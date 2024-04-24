Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 24.04.2024 (обновлено: 15:23 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/filippo-1942042744.html
Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным
Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным - РИА Новости, 24.04.2024
Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным
Изъятие активов РФ было бы незаконно, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других стран, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:00
2024-04-24T15:23
экономика
россия
украина
киев
флориан филиппо
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_0:860:4397:3333_1920x0_80_0_0_359708987d242707382fa70aa83abbbd.jpg
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Изъятие активов РФ было бы незаконно, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других стран, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Если мы сделаем то же самое, это, во-первых, будет незаконно. Во-вторых, мы создадим прецедент, который станет очень плохим сигналом странам в мире: инвестируйте в нас, но, если однажды дела пойдут плохо с дипломатической точки зрения, вы рискуете остаться без ваших активов, мы их украдем, потому что это - кража. Это будет плохо выглядеть в глазах всех стран мира и рискует значительно снизить инвестиции в нашу страну. Это незаконно и аморально", - считает политик. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html
https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_317:884:3583:3333_1920x0_80_0_0_a6e49252072dd80c2ce54334c28af135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, киев, флориан филиппо, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, патриот, европарламент
Экономика, Россия, Украина, Киев, Флориан Филиппо, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, Патриот, Европарламент
Французский политик назвал изъятие российских активов незаконным

Филиппо: конфискация активов России станет плохим сигналом для других стран

© AP Photo / Laurent CiprianiФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. Изъятие активов РФ было бы незаконно, это создаст прецедент и станет плохим сигналом для других стран, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами
23 апреля, 08:45
"Если мы сделаем то же самое, это, во-первых, будет незаконно. Во-вторых, мы создадим прецедент, который станет очень плохим сигналом странам в мире: инвестируйте в нас, но, если однажды дела пойдут плохо с дипломатической точки зрения, вы рискуете остаться без ваших активов, мы их украдем, потому что это - кража. Это будет плохо выглядеть в глазах всех стран мира и рискует значительно снизить инвестиции в нашу страну. Это незаконно и аморально", - считает политик.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
5 марта, 17:05
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевФлориан ФилиппоАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзПатриотЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала