https://ria.ru/20240424/filippo-1942039573.html

Во Франции заявили о риске ответных мер в случае изъятия российских активов

Во Франции заявили о риске ответных мер в случае изъятия российских активов - РИА Новости, 24.04.2024

Во Франции заявили о риске ответных мер в случае изъятия российских активов

В России много французских активов, в случае изъятия активов РФ риск ответных действий будет очень высок, это означало бы выстрелить себе в ногу, заявил РИА... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:51

2024-04-24T14:51

2024-04-24T15:26

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ПАРИЖ, 24 апр - РИА Новости. В России много французских активов, в случае изъятия активов РФ риск ответных действий будет очень высок, это означало бы выстрелить себе в ногу, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо."Мы знаем, что в России много французских активов, и риск ответных действий будет очень высок. Это значит выстрелить себе в ногу. Нет никаких преимуществ в таких действиях - ни экономических, ни политических, ни дипломатических, ни моральных. Этого не стоит делать", - считает политик.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.По словам Филиппо, роль Франции должна быть в том, чтобы искать мирное решение конфликта."Я бы хотел, чтобы Франция этого не делала, была бы независимым, свободным и суверенным государством, которое откажется это делать и, скорее, пойдёт на переговоры, чтобы найти мирный ответ", - сказал политик.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.

https://radiosputnik.ru/20240423/aktivy-1941681793.html

https://radiosputnik.ru/20240423/aktivy-1941805841.html

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экономика, россия, украина, флориан филиппо, евросоюз, патриот, европарламент, франция