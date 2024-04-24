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Курс евро опустился ниже 99 рублей - РИА Новости, 24.04.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:26 24.04.2024 (обновлено: 10:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/evro-1941948422.html
Курс евро опустился ниже 99 рублей
Курс евро опустился ниже 99 рублей - РИА Новости, 24.04.2024
Курс евро опустился ниже 99 рублей
Рубль утром в среду перешел к уверенному курсовому росту: в частности, курс евро опустился ниже 99 рублей, впервые с 3 апреля, следует из данных Московской... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:26
2024-04-24T10:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рубль утром в среду перешел к уверенному курсовому росту: в частности, курс евро опустился ниже 99 рублей, впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 70 копеек, до 98,90 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,72 рубля, доллара – на 63 копейки, до 92,50 рубля.Ранее в среду евро максимально дорожал на Московской бирже до 99,78 рубля, доллар - до 93,29 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс евро опустился ниже 99 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 3 апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рубль утром в среду перешел к уверенному курсовому росту: в частности, курс евро опустился ниже 99 рублей, впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.27 мск снижается на 70 копеек, до 98,90 рубля, юаня – на 8 копеек, до 12,72 рубля, доллара – на 63 копейки, до 92,50 рубля.
Ранее в среду евро максимально дорожал на Московской бирже до 99,78 рубля, доллар - до 93,29 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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