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Песков оценил роль Ельцина в истории России - РИА Новости, 24.04.2024
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12:36 24.04.2024 (обновлено: 13:14 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/eltsin-1941989990.html
Песков оценил роль Ельцина в истории России
Песков оценил роль Ельцина в истории России - РИА Новости, 24.04.2024
Песков оценил роль Ельцина в истории России
Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:36
2024-04-24T13:14
россия
борис ельцин
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Двадцать третьего апреля исполнилось 17 лет со дня смерти Ельцина."Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту историческую и политическую фигуру.Отвечая на вопрос журналиста, звонил ли президент РФ по традиции вдове Ельцина Наине Иосифовне, Песков пообещал уточнить и позже сообщить об этом.
https://ria.ru/20240405/nato-1938028491.html
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россия, борис ельцин, политика, дмитрий песков
Россия, Борис Ельцин, Политика, Дмитрий Песков
Песков оценил роль Ельцина в истории России

Песков: роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкБорис Ельцин
Борис Ельцин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Двадцать третьего апреля исполнилось 17 лет со дня смерти Ельцина.
"Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту историческую и политическую фигуру.
Отвечая на вопрос журналиста, звонил ли президент РФ по традиции вдове Ельцина Наине Иосифовне, Песков пообещал уточнить и позже сообщить об этом.
Переговоры президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона по вопросам ядерной безопасности в Москве. 21 апреля 1996 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Обман рассекречен. Что США пообещали Ельцину в 1994-м
5 апреля, 13:52
 
РоссияБорис ЕльцинПолитикаДмитрий Песков
 
 
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