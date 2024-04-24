https://ria.ru/20240424/eltsin-1941989990.html

Песков оценил роль Ельцина в истории России

Песков оценил роль Ельцина в истории России - РИА Новости, 24.04.2024

Песков оценил роль Ельцина в истории России

Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:36

2024-04-24T12:36

2024-04-24T13:14

россия

борис ельцин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Роль первого президента страны Бориса Ельцина в становлении современной России трудно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Двадцать третьего апреля исполнилось 17 лет со дня смерти Ельцина."Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту историческую и политическую фигуру.Отвечая на вопрос журналиста, звонил ли президент РФ по традиции вдове Ельцина Наине Иосифовне, Песков пообещал уточнить и позже сообщить об этом.

https://ria.ru/20240405/nato-1938028491.html

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Кирилл Волков

россия, борис ельцин, политика, дмитрий песков