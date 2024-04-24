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Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти - РИА Новости, 24.04.2024
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14:30 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/eksport-1942029309.html
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти - РИА Новости, 24.04.2024
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:30
2024-04-24T14:30
экономика
ленинградская область
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, стартовала 24 апреля в Ленинградской области, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первый квартал 2024 года", - говорится в сообщении.Открыл мероприятие заместитель председателя правительства - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов."В этот раз принимающей стороной конференции стала Ленинградская область. Наш регион с 2019 года активно участвует в реализации национального проекта. Мы являемся одними из лидеров Северо-Запада по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, у нас есть удачные и эффективные практики и кейсы не только по сопровождению компаний, но и по насыщению ВЭД компетенциями. Готовы поделиться своим опытом по реализации совместного проекта с Высшей школой, в рамках которого нам удалось соединить бизнес и молодые кадры", - сказал Ялов в своем приветственном слове."Мы собираем региональную инфраструктуру поддержки экспорта каждый квартал, чтобы постоянно держать руку на пульсе. Коллеги ежедневно работают с предпринимателями на местах и как никто знают, с какими проблемами сталкивается сегодня экспортер, какие из них системные и требуют внимания федерального центра. При этом отраслевая специфика регионов России довольно разнообразна, и каждый ЦПЭ старается привлечь внимание к специфике той отрасли, которая составляет экспортную базу его региона", - отметила Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.В течение трех дней ЦПЭ предстоит защитить свои результаты работы за первый квартал 2024 года, подтвердить знания нормативно-правовой базы, сдав тестирование, обменяться опытом и выявить лучшие практики поддержки экспортеров в постоянно меняющихся условиях внешних рынков.
https://ria.ru/20240424/tekhnologii-1941953666.html
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экономика, ленинградская область, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Ленинградская область, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти

© Фото : пресс-служба РЭЦВсероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Ленобласти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, стартовала 24 апреля в Ленинградской области, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"Участники конференции подведут итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за первый квартал 2024 года", - говорится в сообщении.
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Открыл мероприятие заместитель председателя правительства - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.
"В этот раз принимающей стороной конференции стала Ленинградская область. Наш регион с 2019 года активно участвует в реализации национального проекта. Мы являемся одними из лидеров Северо-Запада по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, у нас есть удачные и эффективные практики и кейсы не только по сопровождению компаний, но и по насыщению ВЭД компетенциями. Готовы поделиться своим опытом по реализации совместного проекта с Высшей школой, в рамках которого нам удалось соединить бизнес и молодые кадры", - сказал Ялов в своем приветственном слове.
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"Мы собираем региональную инфраструктуру поддержки экспорта каждый квартал, чтобы постоянно держать руку на пульсе. Коллеги ежедневно работают с предпринимателями на местах и как никто знают, с какими проблемами сталкивается сегодня экспортер, какие из них системные и требуют внимания федерального центра. При этом отраслевая специфика регионов России довольно разнообразна, и каждый ЦПЭ старается привлечь внимание к специфике той отрасли, которая составляет экспортную базу его региона", - отметила Наталья Минаева, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.
В течение трех дней ЦПЭ предстоит защитить свои результаты работы за первый квартал 2024 года, подтвердить знания нормативно-правовой базы, сдав тестирование, обменяться опытом и выявить лучшие практики поддержки экспортеров в постоянно меняющихся условиях внешних рынков.
 
ЭкономикаЛенинградская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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