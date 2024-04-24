Рейтинг@Mail.ru
Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 24.04.2024 (обновлено: 12:06 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/efremov-1941940771.html
Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО
Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО - РИА Новости, 24.04.2024
Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО
Актер Михаил Ефремов не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, заявил РИА Новости его адвокат Юрий Падалко, комментируя сообщения СМИ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:49
2024-04-24T12:06
москва
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931065880_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fe8ea9cc33dc5580f690485a47c4fb4.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, заявил РИА Новости его адвокат Юрий Падалко, комментируя сообщения СМИ. &quot;Опять появились эти слухи, я не знаю, кто их распространяет, но Михаил Олегович не подавал ходатайство об УДО. Я общаюсь со всеми его близкими, с ним постоянно поддерживаем связь, ведется обычная работа. Мы подадим ходатайство, когда посчитаем нужным&quot;, — сказал он.Ефремов отбывает в белгородской колонии наказание за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня 2020 года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Изначально Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
https://ria.ru/20230807/efremov-1888125556.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931065880_29:0:1096:800_1920x0_80_0_0_695b4bf83244053531db3e8d4edb1975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), происшествия
Москва, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Происшествия
Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО

Адвокат: актер Ефремов не подавал ходатайства об УДО

© Кадр видео из соцсетейАктер Михаил Ефремов в колонии
Актер Михаил Ефремов в колонии
© Кадр видео из соцсетей
Актер Михаил Ефремов в колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, заявил РИА Новости его адвокат Юрий Падалко, комментируя сообщения СМИ.
«

"Опять появились эти слухи, я не знаю, кто их распространяет, но Михаил Олегович не подавал ходатайство об УДО. Я общаюсь со всеми его близкими, с ним постоянно поддерживаем связь, ведется обычная работа. Мы подадим ходатайство, когда посчитаем нужным", — сказал он.

Ефремов отбывает в белгородской колонии наказание за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня 2020 года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Изначально Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Актер Никита Ефремов на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии GQ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть"
7 августа 2023, 08:00
 
МоскваМихаил ЕфремовСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала