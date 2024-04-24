https://ria.ru/20240424/efremov-1941940771.html

Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО

Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО - РИА Новости, 24.04.2024

Адвокат опроверг сообщение о подаче Ефремовым ходатайства об УДО

Актер Михаил Ефремов не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, заявил РИА Новости его адвокат Юрий Падалко, комментируя сообщения СМИ. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:49

2024-04-24T09:49

2024-04-24T12:06

москва

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931065880_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fe8ea9cc33dc5580f690485a47c4fb4.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов не подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, заявил РИА Новости его адвокат Юрий Падалко, комментируя сообщения СМИ. "Опять появились эти слухи, я не знаю, кто их распространяет, но Михаил Олегович не подавал ходатайство об УДО. Я общаюсь со всеми его близкими, с ним постоянно поддерживаем связь, ведется обычная работа. Мы подадим ходатайство, когда посчитаем нужным", — сказал он.Ефремов отбывает в белгородской колонии наказание за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня 2020 года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Изначально Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

https://ria.ru/20230807/efremov-1888125556.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), происшествия