https://ria.ru/20240424/dtp-1941936174.html
В Минздраве оценили состояние трех пострадавших в ДТП в Рязанской области
В Минздраве оценили состояние трех пострадавших в ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 24.04.2024
В Минздраве оценили состояние трех пострадавших в ДТП в Рязанской области
Три человека находятся в больнице после столкновения автобуса и грузовика в Ряжском районе Рязанской области, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:39
2024-04-24T09:39
2024-04-24T10:04
происшествия
астрахань
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РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Три человека находятся в больнице после столкновения автобуса и грузовика в Ряжском районе Рязанской области, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. По данным УМВД Рязанской области, в 4.20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе столкнулись рейсовый автобус "Астрахань-Москва" и грузовик MAN. Предварительно, водитель автобуса скончался в медицинском учреждении, травмы различной степени тяжести получили 13 человек: водитель фуры и 12 пассажиров автобуса. "Трое в больнице в Ряжске, жизни ничего не угрожает, помощь оказывают", - сообщили в минздраве. Администрация Ряжского района сообщила РИА Новости, что 10 человек находятся в пункте временного размещения и будут отправлены по маршруту, за ними из Астрахани уже выехал другой автобус.Как отметила в своем Telegram-канале прокуратура региона, по предварительным данным, ДТП произошло в условиях сильного тумана.
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происшествия, астрахань
В Минздраве оценили состояние трех пострадавших в ДТП в Рязанской области
Минздрав: три человека находятся в больнице после ДТП в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Три человека находятся в больнице после столкновения автобуса и грузовика в Ряжском районе Рязанской области, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
По данным УМВД Рязанской области, в 4.20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе столкнулись рейсовый автобус "Астрахань-Москва" и грузовик MAN. Предварительно, водитель автобуса скончался в медицинском учреждении, травмы различной степени тяжести получили 13 человек: водитель фуры и 12 пассажиров автобуса.
«
"Трое в больнице в Ряжске, жизни ничего не угрожает, помощь оказывают", - сообщили в минздраве.
Администрация Ряжского района сообщила РИА Новости, что 10 человек находятся в пункте временного размещения и будут отправлены по маршруту, за ними из Астрахани уже выехал другой автобус.
Как отметила в своем Telegram-канале прокуратура региона, по предварительным данным, ДТП произошло в условиях сильного тумана.