https://ria.ru/20240424/dtp-1941922249.html

В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль

В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль - РИА Новости, 24.04.2024

В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль

Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:22

2024-04-24T08:22

2024-04-24T08:22

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868360333_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_592dd875d256fe4a1cd30f293ccda9e2.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Каширском шоссе в районе дома 78, корпуса 1 произошло возгорание легкового автомобиля... Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва