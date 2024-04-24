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В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль - РИА Новости, 24.04.2024
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08:22 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/dtp-1941922249.html
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль - РИА Новости, 24.04.2024
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль
Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:22
2024-04-24T08:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Каширском шоссе в районе дома 78, корпуса 1 произошло возгорание легкового автомобиля... Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль

На Каширском шоссе загорелась лекговушка, движение в сторону центра затруднено

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПожарная машина на одной из улиц Москвы
Пожарная машина на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Пожарная машина на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"На Каширском шоссе в районе дома 78, корпуса 1 произошло возгорание легкового автомобиля... Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.
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