https://ria.ru/20240424/dtp-1941922249.html
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль - РИА Новости, 24.04.2024
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль
Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:22
2024-04-24T08:22
2024-04-24T08:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля произошло на Каширском шоссе, из-за этого движение в сторону центра Москвы осуществляется по 2 полосам из 5, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Каширском шоссе в районе дома 78, корпуса 1 произошло возгорание легкового автомобиля... Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на Каширском шоссе загорелся автомобиль
На Каширском шоссе загорелась лекговушка, движение в сторону центра затруднено