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Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 24.04.2024
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10:53 24.04.2024 (обновлено: 12:41 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/dolgi-1941956695.html
Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО
Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 24.04.2024
Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО
В 2023 году более 300 тысяч участников специальной военной операции смогли реструктуризировать долги по кредитам, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отчитываясь РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:53
2024-04-24T12:41
россия
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 2023 году более 300 тысяч участников специальной военной операции смогли реструктуризировать долги по кредитам, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отчитываясь о работе ведомства в Совете Федерации. "Средствами надзора восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение. Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам", — сказал он.Генпрокурор напомнил, что в прошлом году по итогам рассмотрения предложений Генпрокуратуры приняли несколько федеральных и региональных законов, а также постановлений правительства по важным социальным вопросам. Среди них, подчеркнул Краснов, особое место занимают документы, изданные для расширения гарантий участникам СВО и членам их семей, повышения оперативности при предоставлении льгот и другой поддержки, ликвидации излишних бюрократических процедур. В результате удалось оптимизировать механизм назначения единовременных выплат.Кроме того, добавил он, Генпрокуратура направила председателю правительства и в Совет Безопасности предложения по устранению дисбаланса в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной.
https://ria.ru/20240331/zhaloby-1936944480.html
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россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, общество
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Общество
Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО

Краснов: более 300 тысяч участников СВО реструктуризировали долги по кредитам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 2023 году более 300 тысяч участников специальной военной операции смогли реструктуризировать долги по кредитам, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отчитываясь о работе ведомства в Совете Федерации.
"Средствами надзора восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение. Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам", — сказал он.
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Генпрокурор напомнил, что в прошлом году по итогам рассмотрения предложений Генпрокуратуры приняли несколько федеральных и региональных законов, а также постановлений правительства по важным социальным вопросам.
Среди них, подчеркнул Краснов, особое место занимают документы, изданные для расширения гарантий участникам СВО и членам их семей, повышения оперативности при предоставлении льгот и другой поддержки, ликвидации излишних бюрократических процедур. В результате удалось оптимизировать механизм назначения единовременных выплат.
Кроме того, добавил он, Генпрокуратура направила председателю правительства и в Совет Безопасности предложения по устранению дисбаланса в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФВооруженные силы РФОбщество
 
 
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