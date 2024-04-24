https://ria.ru/20240424/dolgi-1941956695.html

Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО

Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО - РИА Новости, 24.04.2024

Генпрокурор рассказал о реструктуризации долгов по кредитам участникам СВО

В 2023 году более 300 тысяч участников специальной военной операции смогли реструктуризировать долги по кредитам, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отчитываясь РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:53

2024-04-24T10:53

2024-04-24T12:41

россия

игорь краснов

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 2023 году более 300 тысяч участников специальной военной операции смогли реструктуризировать долги по кредитам, сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отчитываясь о работе ведомства в Совете Федерации. "Средствами надзора восстановлены права свыше 140 тысяч граждан, своевременно не получивших полагающиеся компенсации и страховое возмещение. Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам", — сказал он.Генпрокурор напомнил, что в прошлом году по итогам рассмотрения предложений Генпрокуратуры приняли несколько федеральных и региональных законов, а также постановлений правительства по важным социальным вопросам. Среди них, подчеркнул Краснов, особое место занимают документы, изданные для расширения гарантий участникам СВО и членам их семей, повышения оперативности при предоставлении льгот и другой поддержки, ликвидации излишних бюрократических процедур. В результате удалось оптимизировать механизм назначения единовременных выплат.Кроме того, добавил он, Генпрокуратура направила председателю правительства и в Совет Безопасности предложения по устранению дисбаланса в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной.

https://ria.ru/20240331/zhaloby-1936944480.html

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Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф, общество