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ФСБ рассекретила немецкие трофейные документы в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024
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16:49 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/dokumenty-1942086296.html
ФСБ рассекретила немецкие трофейные документы в Крыму
ФСБ рассекретила немецкие трофейные документы в Крыму - РИА Новости, 24.04.2024
ФСБ рассекретила немецкие трофейные документы в Крыму
В Крыму впервые рассекречены документы немецких комендатур периода Великой Отечественной войны, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:49
2024-04-24T16:49
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
германия
республика крым
великая отечественная война (1941-1945)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Крыму впервые рассекречены документы немецких комендатур периода Великой Отечественной войны, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Рассекреченные трофейные немецкие документы являются уникальным комплексом документальных материалов о немецко-фашистской оккупации полуострова. В настоящее время они доступны для ученых, исследователей и других граждан, интересующихся историей России и Крыма", - говорится в сообщении. По данным ведомства, документы наглядно иллюстрируют отношение немецких оккупантов к местному населению. В них также содержатся структура и списки личного состава немецких полевых комендатур, вспомогательной полиции и местного самоуправления. "Обязательными требованиями немецких военных властей были запрет на самовольный переезд и передвижение крымчан, требования сообщения в органы местной власти о местонахождении партизан и связанных с ними лиц и другие ограничения прав и свобод", - рассказали в ведомстве. В управлении отметили, что анализ документов показывает, что приоритетами оккупационных властей в Крыму были усмирение местных жителей, разграбление культурных и материальных ценностей, эксплуатация мирного населения и угон рабочей силы в Германию, сбор налоговых средств, продовольствия и имущества для первоочередного обеспечения немецких воинских частей и спецслужб. "Для крымчан распределение финансовых и материальных ресурсов, в том числе медицинских препаратов, осуществлялось по остаточному принципу и платно", - подчеркнули в управлении. По словам представителя крымского управления ФСБ РФ Игоря Верешкова, крымские органы безопасности впервые рассекретили документы немецких комендатур. "Объем представленных общественности материалов весьма значительный – свыше 1000 листов. Большая часть из них оригинальные, на немецком языке. На сегодняшний день это один из самых больших пластов трофейных документов, с которыми могут поработать ученые", - сказал Верешков. По его словам, в рассекреченных материалах содержатся ранее неизвестные факты из жизни немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова. "Ценность их огромна. Историки уже приступили к изучению содержания архивных документов", - подчеркнул Верешков.
https://ria.ru/20240418/smersh-1940686659.html
https://ria.ru/20240411/krym-1939277804.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, германия, республика крым, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Германия, Республика Крым, Великая Отечественная война (1941-1945)
ФСБ рассекретила немецкие трофейные документы в Крыму

ФСБ рассекретила документы немецких комендатур в Крыму времен войны

© РИА Новости / Алексей Межуев | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Бои за освобождение Крыма
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Бои за освобождение Крыма - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Межуев
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Бои за освобождение Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В Крыму впервые рассекречены документы немецких комендатур периода Великой Отечественной войны, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Рассекреченные трофейные немецкие документы являются уникальным комплексом документальных материалов о немецко-фашистской оккупации полуострова. В настоящее время они доступны для ученых, исследователей и других граждан, интересующихся историей России и Крыма", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, документы наглядно иллюстрируют отношение немецких оккупантов к местному населению. В них также содержатся структура и списки личного состава немецких полевых комендатур, вспомогательной полиции и местного самоуправления.
"Обязательными требованиями немецких военных властей были запрет на самовольный переезд и передвижение крымчан, требования сообщения в органы местной власти о местонахождении партизан и связанных с ними лиц и другие ограничения прав и свобод", - рассказали в ведомстве.
В управлении отметили, что анализ документов показывает, что приоритетами оккупационных властей в Крыму были усмирение местных жителей, разграбление культурных и материальных ценностей, эксплуатация мирного населения и угон рабочей силы в Германию, сбор налоговых средств, продовольствия и имущества для первоочередного обеспечения немецких воинских частей и спецслужб. "Для крымчан распределение финансовых и материальных ресурсов, в том числе медицинских препаратов, осуществлялось по остаточному принципу и платно", - подчеркнули в управлении.
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11 апреля, 10:54
По словам представителя крымского управления ФСБ РФ Игоря Верешкова, крымские органы безопасности впервые рассекретили документы немецких комендатур. "Объем представленных общественности материалов весьма значительный – свыше 1000 листов. Большая часть из них оригинальные, на немецком языке. На сегодняшний день это один из самых больших пластов трофейных документов, с которыми могут поработать ученые", - сказал Верешков.
По его словам, в рассекреченных материалах содержатся ранее неизвестные факты из жизни немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова.
"Ценность их огромна. Историки уже приступили к изучению содержания архивных документов", - подчеркнул Верешков.
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