https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942060980.html

Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России

Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России - РИА Новости, 24.04.2024

Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России

Добровольцу Александру Йокичу из Сербии, которому на родине грозит большой срок за участие в СВО, оформляют временное убежище, сообщил депутат Госдумы Александр РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:45

2024-04-24T15:45

2024-04-24T17:00

специальная военная операция на украине

россия

александр хинштейн

безопасность

госдума рф

донецкая народная республика

сербия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольцу Александру Йокичу из Сербии, которому на родине грозит большой срок за участие в СВО, оформляют временное убежище, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале."Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище. С последним — ситуация чуть сложнее, так как контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР", — написал он.Хинштейн добавил, уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным и тот в ближайшее время направит на имя президента ходатайство о предоставлении ветерану российского гражданства. По словам депутата, Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и боях под Угледаром, получил ранение, награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя". Но ему грозит депортация в Сербию, а там — 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". В России же, рассказал Хинштейн, добровольцу четыре раза отказывали в получении гражданства.Второй доброволец — из Приднестровья. У него аналогичная ситуация: четыре отказа в гражданстве и угроза депортации на родину.В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.

https://ria.ru/20240109/berich-1920278485.html

https://ria.ru/20240223/puttsolu-1928747975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр хинштейн, безопасность, госдума рф, донецкая народная республика, сербия