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Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России - РИА Новости, 24.04.2024
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15:45 24.04.2024 (обновлено: 17:00 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942060980.html
Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России
Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России - РИА Новости, 24.04.2024
Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России
Добровольцу Александру Йокичу из Сербии, которому на родине грозит большой срок за участие в СВО, оформляют временное убежище, сообщил депутат Госдумы Александр РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:45
2024-04-24T17:00
специальная военная операция на украине
россия
александр хинштейн
безопасность
госдума рф
донецкая народная республика
сербия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольцу Александру Йокичу из Сербии, которому на родине грозит большой срок за участие в СВО, оформляют временное убежище, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале."Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище. С последним — ситуация чуть сложнее, так как контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР", — написал он.Хинштейн добавил, уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным и тот в ближайшее время направит на имя президента ходатайство о предоставлении ветерану российского гражданства. По словам депутата, Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и боях под Угледаром, получил ранение, награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя". Но ему грозит депортация в Сербию, а там — 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". В России же, рассказал Хинштейн, добровольцу четыре раза отказывали в получении гражданства.Второй доброволец — из Приднестровья. У него аналогичная ситуация: четыре отказа в гражданстве и угроза депортации на родину.В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.
https://ria.ru/20240109/berich-1920278485.html
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донецкая народная республика
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россия, александр хинштейн, безопасность, госдума рф, донецкая народная республика, сербия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Хинштейн, Безопасность, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Сербия
Сербскому добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России

Хинштейн: добровольцу Йокичу оформляют временное убежище в России

Доброволец из Сербии Александр Йокич
Доброволец из Сербии Александр Йокич
Доброволец из Сербии Александр Йокич
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Добровольцу Александру Йокичу из Сербии, которому на родине грозит большой срок за участие в СВО, оформляют временное убежище, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем — ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу — временное убежище. С последним — ситуация чуть сложнее, так как контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР", — написал он.
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Хинштейн добавил, уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным и тот в ближайшее время направит на имя президента ходатайство о предоставлении ветерану российского гражданства.
По словам депутата, Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и боях под Угледаром, получил ранение, награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя". Но ему грозит депортация в Сербию, а там — 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". В России же, рассказал Хинштейн, добровольцу четыре раза отказывали в получении гражданства.
Второй доброволец — из Приднестровья. У него аналогичная ситуация: четыре отказа в гражданстве и угроза депортации на родину.
В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр ХинштейнБезопасностьГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаСербия
 
 
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