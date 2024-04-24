https://ria.ru/20240424/dizayn-1941897493.html

МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну

МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну - РИА Новости, 24.04.2024

МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну

Специалистам столичной промышленности будет доступен новый образовательный курс "Лайфстайл в промышленном дизайне", созданный "Московской технической школой"... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:13

2024-04-24T09:13

2024-04-24T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

общество

сергей собянин

московский энергетический институт

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалистам столичной промышленности будет доступен новый образовательный курс "Лайфстайл в промышленном дизайне", созданный "Московской технической школой" совместно с кафедрой дизайна НИУ "Московский энергетический институт" в рамках обучающего модуля МТШ по промдизайну, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Курс проводится в очно-дистанционном формате и знакомит с фундаментальными представлениями о промышленном дизайне, принципами разработки проектов с использованием художественных методик."Сегодня производственные предприятия Москвы уделяют пристальное внимание промышленному дизайну, а город, в свою очередь, создает условия для его динамичного развития. В прошлом году “Московская техническая школа” запустила обучение по направлению "Промышленный дизайн", которое предлагает широкий спектр программ. Так, совместно с Московским энергетическим институтом был создан новый курс "Лайфстайл в промышленном дизайне" – 16-й в рамках образовательного модуля", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.По словам заведующей кафедрой дизайна НИУ МЭИ Александры Панкратовой, слушатели курса узнают об основах композиции, сценарного моделирования в промышленном дизайне, увидят взаимосвязь между стилем жизни человека и формами предметного мира, которыми он себя окружает.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Сегодня МТШ предлагает сотрудникам предприятий обучение по 9 общим направлениям и четырем специальным. Помимо учебных курсов, в школе проходят вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

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москва, владислав овчинский, общество, сергей собянин, московский энергетический институт