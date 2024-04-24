Рейтинг@Mail.ru
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/dizayn-1941897493.html
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну - РИА Новости, 24.04.2024
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну
Специалистам столичной промышленности будет доступен новый образовательный курс "Лайфстайл в промышленном дизайне", созданный "Московской технической школой"... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:13
2024-04-24T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
общество
сергей собянин
московский энергетический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941897357_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78c45186b3d84e891319a4b346ede20d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалистам столичной промышленности будет доступен новый образовательный курс "Лайфстайл в промышленном дизайне", созданный "Московской технической школой" совместно с кафедрой дизайна НИУ "Московский энергетический институт" в рамках обучающего модуля МТШ по промдизайну, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Курс проводится в очно-дистанционном формате и знакомит с фундаментальными представлениями о промышленном дизайне, принципами разработки проектов с использованием художественных методик."Сегодня производственные предприятия Москвы уделяют пристальное внимание промышленному дизайну, а город, в свою очередь, создает условия для его динамичного развития. В прошлом году “Московская техническая школа” запустила обучение по направлению "Промышленный дизайн", которое предлагает широкий спектр программ. Так, совместно с Московским энергетическим институтом был создан новый курс "Лайфстайл в промышленном дизайне" – 16-й в рамках образовательного модуля", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.По словам заведующей кафедрой дизайна НИУ МЭИ Александры Панкратовой, слушатели курса узнают об основах композиции, сценарного моделирования в промышленном дизайне, увидят взаимосвязь между стилем жизни человека и формами предметного мира, которыми он себя окружает.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Сегодня МТШ предлагает сотрудникам предприятий обучение по 9 общим направлениям и четырем специальным. Помимо учебных курсов, в школе проходят вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941897357_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ed8412f7c40a10a459789849da86536f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, общество, сергей собянин, московский энергетический институт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Общество, Сергей Собянин, Московский энергетический институт
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну

МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну

© TIMUR ANIKEEVМТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну
© TIMUR ANIKEEV
МТШ запустила новую образовательную программу по промышленному дизайну
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Специалистам столичной промышленности будет доступен новый образовательный курс "Лайфстайл в промышленном дизайне", созданный "Московской технической школой" совместно с кафедрой дизайна НИУ "Московский энергетический институт" в рамках обучающего модуля МТШ по промдизайну, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Курс проводится в очно-дистанционном формате и знакомит с фундаментальными представлениями о промышленном дизайне, принципами разработки проектов с использованием художественных методик.
"Сегодня производственные предприятия Москвы уделяют пристальное внимание промышленному дизайну, а город, в свою очередь, создает условия для его динамичного развития. В прошлом году “Московская техническая школа” запустила обучение по направлению "Промышленный дизайн", которое предлагает широкий спектр программ. Так, совместно с Московским энергетическим институтом был создан новый курс "Лайфстайл в промышленном дизайне" – 16-й в рамках образовательного модуля", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.
По словам заведующей кафедрой дизайна НИУ МЭИ Александры Панкратовой, слушатели курса узнают об основах композиции, сценарного моделирования в промышленном дизайне, увидят взаимосвязь между стилем жизни человека и формами предметного мира, которыми он себя окружает.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило проект "Московская техническая школа". Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями. Сегодня МТШ предлагает сотрудникам предприятий обучение по 9 общим направлениям и четырем специальным. Помимо учебных курсов, в школе проходят вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийОбществоСергей СобянинМосковский энергетический институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала