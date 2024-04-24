https://ria.ru/20240424/deti-1942095375.html

Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину

Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину - РИА Новости, 24.04.2024

Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину

За почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине 28 детей воссоединились с их семьями на Украине и пять - в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:07

2024-04-24T17:07

2024-04-24T17:07

специальная военная операция на украине

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мария львова-белова

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ДОХА, 24 апр - РИА Новости. За почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине 28 детей воссоединились с их семьями на Украине и пять - в России, сообщила в среду на пресс-конференции в Дохе во время визита в Катар уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. "Мы почти год сотрудничаем с Катаром, и основная тема нашего сотрудничества - воссоединение детей с их семьями, с которыми они были разлучены во время проведения спецоперации... В результате нашего сотрудничества 28 детей были воссоединены со своими семьями на Украине, и пять детей - с семьями в России", - отметила она. По ее словам, пристальное внимание уделяется каждому ребенку в этой ситуации.

https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html

катар

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в мире, катар, россия, украина, мария львова-белова