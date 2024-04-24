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Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину
Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину - РИА Новости, 24.04.2024
Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину
За почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине 28 детей воссоединились с их семьями на Украине и пять - в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:07
2024-04-24T17:07
2024-04-24T17:07
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ДОХА, 24 апр - РИА Новости. За почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине 28 детей воссоединились с их семьями на Украине и пять - в России, сообщила в среду на пресс-конференции в Дохе во время визита в Катар уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. "Мы почти год сотрудничаем с Катаром, и основная тема нашего сотрудничества - воссоединение детей с их семьями, с которыми они были разлучены во время проведения спецоперации... В результате нашего сотрудничества 28 детей были воссоединены со своими семьями на Украине, и пять детей - с семьями в России", - отметила она. По ее словам, пристальное внимание уделяется каждому ребенку в этой ситуации.
https://ria.ru/20240328/deti-1936354698.html
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в мире, катар, россия, украина, мария львова-белова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Катар, Россия, Украина, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину
Львова-Белова: 33 ребенка воссоединились с семьями в России и на Украине