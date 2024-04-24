https://ria.ru/20240424/delo-1942165855.html

Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело

Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело - РИА Новости, 24.04.2024

Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело

Против бывшей первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T23:37

2024-04-24T23:37

2024-04-24T23:37

происшествия

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Против бывшей первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время в отношении Светланы Стригунковой расследуется уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье возбуждено уголовное дело и процессуального статуса бывшей чиновницы. Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия.

https://ria.ru/20240423/prigovor-1941780816.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова