https://ria.ru/20240424/delo-1942165855.html
Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело
Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело - РИА Новости, 24.04.2024
Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело
Против бывшей первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:37
2024-04-24T23:37
2024-04-24T23:37
происшествия
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Против бывшей первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время в отношении Светланы Стригунковой расследуется уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье возбуждено уголовное дело и процессуального статуса бывшей чиновницы. Он добавил, что сейчас проводятся следственные действия.
https://ria.ru/20240423/prigovor-1941780816.html
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происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
Источник: против экс-зампреда правительства Подмосковья завели дело
Против экс-зампреда правительства Подмосковья Стригунковой возбудили дело