https://ria.ru/20240424/delo-1942133296.html
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне - РИА Новости, 24.04.2024
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне
Дело заведено по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем, сообщила... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:21
2024-04-24T19:21
2024-04-24T19:21
происшествия
симферополь
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Дело заведено по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем, сообщила пресс-служба СУСК региона. Цистерна загорелась под Симферополем днем в среду, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщили ранее в МЧС Крым. В результате пожара погиб один человек, двое пострадали. Пожар был ликвидирован. Как уточнили в СУСК, возгорание произошло на территории нефтебазы в поселке Комсомольское, где находятся резервуары с хранящимися нефтепродуктами "По указанию руководителя ГСУ по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/gibel-1939398143.html
https://ria.ru/20240424/mchs-1942017969.html
симферополь
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне
СК возбудил дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне под Симферополем