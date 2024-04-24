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Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне - РИА Новости, 24.04.2024
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19:21 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/delo-1942133296.html
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне - РИА Новости, 24.04.2024
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне
Дело заведено по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем, сообщила... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:21
2024-04-24T19:21
происшествия
симферополь
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Дело заведено по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем, сообщила пресс-служба СУСК региона. Цистерна загорелась под Симферополем днем в среду, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщили ранее в МЧС Крым. В результате пожара погиб один человек, двое пострадали. Пожар был ликвидирован. Как уточнили в СУСК, возгорание произошло на территории нефтебазы в поселке Комсомольское, где находятся резервуары с хранящимися нефтепродуктами "По указанию руководителя ГСУ по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/gibel-1939398143.html
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происшествия, симферополь, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Симферополем завели дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне

СК возбудил дело после гибели рабочего при пожаре в цистерне под Симферополем

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Дело заведено по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем, сообщила пресс-служба СУСК региона.
Цистерна загорелась под Симферополем днем в среду, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщили ранее в МЧС Крым. В результате пожара погиб один человек, двое пострадали. Пожар был ликвидирован. Как уточнили в СУСК, возгорание произошло на территории нефтебазы в поселке Комсомольское, где находятся резервуары с хранящимися нефтепродуктами
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11 апреля, 16:21
"По указанию руководителя ГСУ по республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности, говорится в сообщении.
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Вчера, 13:50
 
ПроисшествияСимферопольСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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