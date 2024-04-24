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В Донецке возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
В Донецке возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры - РИА Новости, 24.04.2024
В Донецке возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
Следователи по результатам процессуальной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры в городе Донецке Ростовской области,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:54
2024-04-24T18:54
2024-04-24T18:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Следователи по результатам процессуальной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры в городе Донецке Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Отмечается, что смерть ребенка наступила на территории образовательного учреждения, в учебное время. Уголовное дело заведено с целью "тщательной проверки следственным путем" всех обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что 24 апреля во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города Донецка Ростовской области 12-летний мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей произошедшего и педагогов школы. Истребована медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, уточнили в пресс-службе регионального главка СК.
https://ria.ru/20240422/podozrevaemyy-1941541681.html
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происшествия, донецк, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецк, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Донецке возбудили дело после смерти школьника на уроке физкультуры
СК возбудил дело после смерти школьника на уроке физкультуры в Донецке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Следователи по результатам процессуальной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры в городе Донецке Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смерть ребенка наступила на территории образовательного учреждения, в учебное время. Уголовное дело заведено с целью "тщательной проверки следственным путем" всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что 24 апреля во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города Донецка Ростовской области 12-летний мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей произошедшего и педагогов школы. Истребована медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, уточнили в пресс-службе регионального главка СК
.