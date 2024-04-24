https://ria.ru/20240424/delo-1942123395.html

В Москве завели дело на женщину из-за фиктивного учета иностранцев

В Москве завели дело на женщину из-за фиктивного учета иностранцев - РИА Новости, 24.04.2024

В Москве завели дело на женщину из-за фиктивного учета иностранцев

В Москве на женщину завели уголовное дело из-за фиктивной постановки на учет иностранных граждан, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:39

2024-04-24T18:39

2024-04-24T18:39

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убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Москве на женщину завели уголовное дело из-за фиктивной постановки на учет иностранных граждан, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). По данным следствия, 51-летняя фигурантка 14 марта 2024 года предоставила документы в МФЦ города Москвы о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту своего проживания. Фактически данные иностранные граждане не проживали по месту регистрации", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление было выявлено во время расследования дела о надругательстве гражданином Таджикистана над двумя девочками. По версии следствия, 36-летний мужчина 1 и 2 апреля, "находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома на 1-м Кожуховском проезде в городе Москве, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения". Что касается дела о фиктивной регистрации, по данным СК, женщине предъявили обвинение, вину она признала полностью. Кроме того, ее проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20240424/matvienko-1941933991.html

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происшествия, москва, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы