https://ria.ru/20240424/davlenie-1941899710.html

США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов

США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024

США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов

Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:29

2024-04-24T00:29

2024-04-24T01:19

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является жизнеспособным в многополярном мире, заявил во вторник посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом российский дипломат прокомментировал высказывания представителей американской администрации касательно планов усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего СПГ-проекты."Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире", — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.По мнению дипломата, в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел ограничений против России, продемонстрировав "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции"."Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", — подчеркнул посол в Вашингтоне.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов