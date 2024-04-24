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США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024
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00:29 24.04.2024 (обновлено: 01:19 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/davlenie-1941899710.html
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов
Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:29
2024-04-24T01:19
в мире
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является жизнеспособным в многополярном мире, заявил во вторник посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом российский дипломат прокомментировал высказывания представителей американской администрации касательно планов усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего СПГ-проекты."Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире", — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.По мнению дипломата, в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел ограничений против России, продемонстрировав "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции"."Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", — подчеркнул посол в Вашингтоне.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов

Антонов: США давят на российскую энергетику ради доминирования на рынках

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является жизнеспособным в многополярном мире, заявил во вторник посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом российский дипломат прокомментировал высказывания представителей американской администрации касательно планов усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего СПГ-проекты.
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"Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире", — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.
По мнению дипломата, в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел ограничений против России, продемонстрировав "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции".
«
"Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", — подчеркнул посол в Вашингтоне.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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