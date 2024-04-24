https://ria.ru/20240424/davlenie-1941899710.html
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов
Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:29
2024-04-24T00:29
2024-04-24T01:19
в мире
сша
россия
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является жизнеспособным в многополярном мире, заявил во вторник посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом российский дипломат прокомментировал высказывания представителей американской администрации касательно планов усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего СПГ-проекты."Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире", — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.По мнению дипломата, в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел ограничений против России, продемонстрировав "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции"."Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", — подчеркнул посол в Вашингтоне.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
https://ria.ru/20240416/evropa-1940429426.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов
США перестали скрывать подлинный замысел санкций, заявил Антонов
Антонов: США давят на российскую энергетику ради доминирования на рынках
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России продиктовано желанием Вашингтона доминировать на рынках и не является жизнеспособным в многополярном мире, заявил во вторник посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом российский дипломат прокомментировал высказывания представителей американской администрации касательно планов усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего СПГ-проекты.
"Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире", — сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.
По мнению дипломата, в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел ограничений против России, продемонстрировав "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции".
«
"Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", — подчеркнул посол в Вашингтоне.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин
, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.