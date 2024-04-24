Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/chuvashiya-1941939803.html
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая - РИА Новости, 24.04.2024
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая
Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:47
2024-04-24T09:47
общество
олег николаев (политик)
день победы
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934663264_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_24772fa34bb84f5ab8ebb46844d17cb4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "В целях обеспечения безопасности наших жителей и гостей республики приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники. Не состоятся: первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", торжественное прохождение сводного полка, салют", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что праздничные мероприятия проведут в другом формате: в виде маёвок на предприятиях республики, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, состоятся акции "Окна Победы", "Звонок ветерану".
https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934663264_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7ba622125d1ee5c5f28dbc5b7ac86314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег николаев (политик), день победы, чувашская республика (чувашия)
Общество, Олег Николаев (политик), День Победы, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая

В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию, парад и салют в целях безопасности

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на Чебоксары
Вид на Чебоксары - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Вид на Чебоксары. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«
"В целях обеспечения безопасности наших жителей и гостей республики приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники. Не состоятся: первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", торжественное прохождение сводного полка, салют", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что праздничные мероприятия проведут в другом формате: в виде маёвок на предприятиях республики, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, состоятся акции "Окна Победы", "Звонок ветерану".
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая
23 апреля, 17:43
 
ОбществоОлег Николаев (политик)День ПобедыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала