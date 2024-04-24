https://ria.ru/20240424/chuvashiya-1941939803.html

В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая

В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая - РИА Новости, 24.04.2024

В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая

Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:47

2024-04-24T09:47

2024-04-24T09:47

общество

олег николаев (политик)

день победы

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "В целях обеспечения безопасности наших жителей и гостей республики приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники. Не состоятся: первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", торжественное прохождение сводного полка, салют", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что праздничные мероприятия проведут в другом формате: в виде маёвок на предприятиях республики, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, состоятся акции "Окна Победы", "Звонок ветерану".

https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, олег николаев (политик), день победы, чувашская республика (чувашия)