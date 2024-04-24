https://ria.ru/20240424/chuvashiya-1941939803.html
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая - РИА Новости, 24.04.2024
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая
Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:47
2024-04-24T09:47
2024-04-24T09:47
общество
олег николаев (политик)
день победы
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934663264_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_24772fa34bb84f5ab8ebb46844d17cb4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в Чувашии в целях безопасности, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "В целях обеспечения безопасности наших жителей и гостей республики приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий на майские праздники. Не состоятся: первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", торжественное прохождение сводного полка, салют", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что праздничные мероприятия проведут в другом формате: в виде маёвок на предприятиях республики, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, состоятся акции "Окна Победы", "Звонок ветерану".
https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934663264_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7ba622125d1ee5c5f28dbc5b7ac86314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег николаев (политик), день победы, чувашская республика (чувашия)
Общество, Олег Николаев (политик), День Победы, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию и Парад на 9 мая
В Чувашии отменили Первомайскую демонстрацию, парад и салют в целях безопасности