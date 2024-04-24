https://ria.ru/20240424/chekhiya-1941977068.html

В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки

В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки - РИА Новости, 24.04.2024

В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки

Краевой суд Пльзеня, города на юго-западе Чехии, приговорил в среду 19-летнего украинца Виктора Веселовского к 19 годам тюрьмы усиленного режима за... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:59

2024-04-24T11:59

2024-04-24T11:59

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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Краевой суд Пльзеня, города на юго-западе Чехии, приговорил в среду 19-летнего украинца Виктора Веселовского к 19 годам тюрьмы усиленного режима за изнасилование и попытку убийства 15-летней девочки, сообщило агентство ЧТК. "Краевой суд в Пльзене приговорил 19-летнего украинца Виктора Веселовского, прожившего в Чехии около 5 лет, к 19 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима. Суд признал его виновным в сексуальном насилии, изнасиловании и покушении на убийство 15-летней девочки", - написало издание. По данным суда, в августе 2023 года Веселовский выманил свою знакомую на прогулку к реке, по дороге надел на нее наручники, изнасиловал, нанес ей резаную рану на горле, затем раздел ее, завернул в полиэтилен и сбросил с обрыва, после чего наполовину засыпал листьями. "Девушка притворилась мертвой, что, видимо, спасло ей жизнь. Данное происшествие вызвало прошлым летом в Пльзене антиукраинские настроения", - отметило издание. Веселовский в суде признался в покушении на убийство, но отрицал, что изнасиловал девушку. По его словам, речь шла только о сексе.

https://ria.ru/20240302/yad-1930640904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия, украина