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В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки - РИА Новости, 24.04.2024
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11:59 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/chekhiya-1941977068.html
В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки
В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки - РИА Новости, 24.04.2024
В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки
Краевой суд Пльзеня, города на юго-западе Чехии, приговорил в среду 19-летнего украинца Виктора Веселовского к 19 годам тюрьмы усиленного режима за... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:59
2024-04-24T11:59
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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Краевой суд Пльзеня, города на юго-западе Чехии, приговорил в среду 19-летнего украинца Виктора Веселовского к 19 годам тюрьмы усиленного режима за изнасилование и попытку убийства 15-летней девочки, сообщило агентство ЧТК. "Краевой суд в Пльзене приговорил 19-летнего украинца Виктора Веселовского, прожившего в Чехии около 5 лет, к 19 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима. Суд признал его виновным в сексуальном насилии, изнасиловании и покушении на убийство 15-летней девочки", - написало издание. По данным суда, в августе 2023 года Веселовский выманил свою знакомую на прогулку к реке, по дороге надел на нее наручники, изнасиловал, нанес ей резаную рану на горле, затем раздел ее, завернул в полиэтилен и сбросил с обрыва, после чего наполовину засыпал листьями. "Девушка притворилась мертвой, что, видимо, спасло ей жизнь. Данное происшествие вызвало прошлым летом в Пльзене антиукраинские настроения", - отметило издание. Веселовский в суде признался в покушении на убийство, но отрицал, что изнасиловал девушку. По его словам, речь шла только о сексе.
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в мире, чехия, украина
В мире, Чехия, Украина
В Чехии украинца приговорили к 19 годам тюрьмы за изнасилование девочки

ЧТК: украинец получил 19 лет тюрьмы за изнасилование и попытку убийства девочки

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПРАГА, 24 апр – РИА Новости. Краевой суд Пльзеня, города на юго-западе Чехии, приговорил в среду 19-летнего украинца Виктора Веселовского к 19 годам тюрьмы усиленного режима за изнасилование и попытку убийства 15-летней девочки, сообщило агентство ЧТК.
«
"Краевой суд в Пльзене приговорил 19-летнего украинца Виктора Веселовского, прожившего в Чехии около 5 лет, к 19 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима. Суд признал его виновным в сексуальном насилии, изнасиловании и покушении на убийство 15-летней девочки", - написало издание.
По данным суда, в августе 2023 года Веселовский выманил свою знакомую на прогулку к реке, по дороге надел на нее наручники, изнасиловал, нанес ей резаную рану на горле, затем раздел ее, завернул в полиэтилен и сбросил с обрыва, после чего наполовину засыпал листьями.
"Девушка притворилась мертвой, что, видимо, спасло ей жизнь. Данное происшествие вызвало прошлым летом в Пльзене антиукраинские настроения", - отметило издание.
Веселовский в суде признался в покушении на убийство, но отрицал, что изнасиловал девушку. По его словам, речь шла только о сексе.
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