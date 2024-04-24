https://ria.ru/20240424/briks-1942050605.html

Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством

Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:22

2024-04-24T15:22

2024-04-24T15:22

в мире

белоруссия

александр лукашенко

шос

брикс

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство, поэтому место Минска в этих организациях. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там - рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. Он отметил, что достаточно посмотреть, сколько места на карте занимают страны, являющиеся членами и наблюдателями в этих организациях, чтобы оценить их перспективы.

https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, шос, брикс