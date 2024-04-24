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Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством - РИА Новости, 24.04.2024
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15:22 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/briks-1942050605.html
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:22
2024-04-24T15:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
шос
брикс
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство, поэтому место Минска в этих организациях. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там - рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. Он отметил, что достаточно посмотреть, сколько места на карте занимают страны, являющиеся членами и наблюдателями в этих организациях, чтобы оценить их перспективы.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, шос, брикс
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, БРИКС
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством

Лукашенко: место Белоруссии — среди прогрессивного большинства в БРИКС и ШОС

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство, поэтому место Минска в этих организациях.
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
"ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там - рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию", - заявил Лукашенко, выступая на заседании.
Он отметил, что достаточно посмотреть, сколько места на карте занимают страны, являющиеся членами и наблюдателями в этих организациях, чтобы оценить их перспективы.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоШОСБРИКС
 
 
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