https://ria.ru/20240424/briks-1942050605.html
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:22
2024-04-24T15:22
2024-04-24T15:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
шос
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство, поэтому место Минска в этих организациях. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там - рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. Он отметил, что достаточно посмотреть, сколько места на карте занимают страны, являющиеся членами и наблюдателями в этих организациях, чтобы оценить их перспективы.
https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_148:0:1314:875_1920x0_80_0_0_ccc7f503e57f960654ff8f0e04415c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, шос, брикс
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, БРИКС
Лукашенко назвал БРИКС и ШОС прогрессивным мировым большинством
Лукашенко: место Белоруссии — среди прогрессивного большинства в БРИКС и ШОС
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС представляют собой прогрессивное мировое большинство, поэтому место Минска в этих организациях.
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
"ШОС и БРИКС - прогрессивное мировое большинство, это вызов идеологии глобальной унификации, место Белоруссии именно там - рядом с народами, представляющими различные культуры, но объединенные стремлением к миру и развитию", - заявил Лукашенко, выступая на заседании.
Он отметил, что достаточно посмотреть, сколько места на карте занимают страны, являющиеся членами и наблюдателями в этих организациях, чтобы оценить их перспективы.