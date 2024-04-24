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На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 24.04.2024
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07:04 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/brend-1941916485.html
На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ"
На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 24.04.2024
На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ"
Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:04
2024-04-24T07:04
экономика
авто
татьяна бакальчук
wildberries
автоваз
синергия
"фонд "росконгресс"
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ДУБАЙ, 24 апр - РИА Новости. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". "Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области. В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.
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экономика, авто, татьяна бакальчук, wildberries, автоваз, синергия, "фонд "росконгресс"
Экономика, Авто, Татьяна Бакальчук, Wildberries, АвтоВАЗ, Синергия, "Фонд "Росконгресс"
На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ"

Бакальчук не исключила появление автомобилей "Автоваз" на Wildberries

© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" | Перейти в медиабанкВнедорожники Niva на заводе "АвтоВАЗ"
Внедорожники Niva на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
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Внедорожники Niva на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 24 апр - РИА Новости. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ".
"Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области.
В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.
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ЭкономикаАвтоТатьяна БакальчукWildberriesАвтоВАЗСинергия"Фонд "Росконгресс"
 
 
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