https://ria.ru/20240424/brend-1941916485.html

На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ"

На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 24.04.2024

На Wildberries могут появиться автомобили брендов "АвтоВАЗ"

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:04

2024-04-24T07:04

2024-04-24T07:04

экономика

авто

татьяна бакальчук

wildberries

автоваз

синергия

"фонд "росконгресс"

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ДУБАЙ, 24 апр - РИА Новости. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможность появления на маркетплейсе автомобилей российского производителя "АвтоВАЗ". "Мы видим растущий тренд на покупки автомобилей через онлайн-канал и хотим возглавить эту тенденцию. Сейчас мы настраиваем процесс продаж автомобилей Chery, Omoda, Jaecoo и ведем переговоры с несколькими автобрендами. "АвтоВАЗ" - в их числе", - рассказала Бакальчук РИА Новости в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По ее словам, продажа китайских автомобилей Chery стала для маркетплейса "пробой пера" в этой области. В апреле на Wildberries появилась новая категория товаров - "Транспортные средства". Первыми автомобилями, доступными для покупателей, стали Chery, Omoda, Jaecoo, Zeekr, Voyah.

https://ria.ru/20240416/e-largus-1940410273.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, татьяна бакальчук, wildberries, автоваз, синергия, "фонд "росконгресс"