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Брелки с триколором от магаданских школьников доставят в зону СВО
Брелки с триколором от магаданских школьников доставят в зону СВО - РИА Новости, 24.04.2024
Брелки с триколором от магаданских школьников доставят в зону СВО
Ученики магаданского областного центра образования №1 изготовили брелки с российским триколором для участников специальной военной операции, их ко Дню Победы... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:20
2024-04-24T14:20
2024-04-24T14:20
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МАГАДАН, 24 апр — РИА Новости. Ученики магаданского областного центра образования №1 изготовили брелки с российским триколором для участников специальной военной операции, их ко Дню Победы доставят волонтеры, сообщил РИА Новости директор центра Александр Симонов. "Наши ребята сами раскрашивают и потом заливают их эпоксидной смолой. Каждый военный может такой значок носить. Это от наших детей, от города Магадана, чтобы ребята почувствовали, что мы их ждем, мы с ними. Мы надеемся опять же, что это тепло наших сердец. Потому что на каждом значке, брелоке, броши – российский флаг, символ того, что мы едины", - рассказал Симонов. Он добавил, что в прошлом году ученики центра ко Дню Победы пекли имбирные пряники. В этом году в акции поучаствовала мать одного из погибших в зоне СВО бойцов из магаданского поселка Ягодное Светлана Лебедева. В память о ее сыне Рамазе Горгадзе в центре образования открыли именную парту.
https://ria.ru/20240307/spetssredstva-1931687218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, сво, благотворительность
Надежные люди, Магадан, СВО, Благотворительность