https://ria.ru/20240424/brelki-1942027189.html

Брелки с триколором от магаданских школьников доставят в зону СВО

Брелки с триколором от магаданских школьников доставят в зону СВО - РИА Новости, 24.04.2024

Брелки с триколором от магаданских школьников доставят в зону СВО

Ученики магаданского областного центра образования №1 изготовили брелки с российским триколором для участников специальной военной операции, их ко Дню Победы... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:20

2024-04-24T14:20

2024-04-24T14:20

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сво

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МАГАДАН, 24 апр — РИА Новости. Ученики магаданского областного центра образования №1 изготовили брелки с российским триколором для участников специальной военной операции, их ко Дню Победы доставят волонтеры, сообщил РИА Новости директор центра Александр Симонов. "Наши ребята сами раскрашивают и потом заливают их эпоксидной смолой. Каждый военный может такой значок носить. Это от наших детей, от города Магадана, чтобы ребята почувствовали, что мы их ждем, мы с ними. Мы надеемся опять же, что это тепло наших сердец. Потому что на каждом значке, брелоке, броши – российский флаг, символ того, что мы едины", - рассказал Симонов. Он добавил, что в прошлом году ученики центра ко Дню Победы пекли имбирные пряники. В этом году в акции поучаствовала мать одного из погибших в зоне СВО бойцов из магаданского поселка Ягодное Светлана Лебедева. В память о ее сыне Рамазе Горгадзе в центре образования открыли именную парту.

https://ria.ru/20240307/spetssredstva-1931687218.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

магадан, сво, благотворительность