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Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков - РИА Новости, 24.04.2024
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков
Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:44
2024-04-24T11:44
2024-04-24T11:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
игорь краснов
совет федерации рф
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "С 30 сентября 2022 года в судах ДНР, ЛНР, в Южных судах возбуждено 271 дело в отношении 399 участников состава "Азов"*, "Айдар"**, подразделений ВСУ и других... из них 43 человека осуждены к пожизненному лишению свободы", - сказал Краснов. По его словам, в настоящее время возбуждены 45 уголовных дел.* Террористическая организация, запрещенная в России** Организация внесена в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков
Краснов: с 2022 года суды рассмотрели 271 дело в отношении украинских боевиков