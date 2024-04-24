https://ria.ru/20240424/boeviki-1941970604.html

Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков

Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков - РИА Новости, 24.04.2024

Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков

Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:44

2024-04-24T11:44

2024-04-24T11:47

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

россия

игорь краснов

совет федерации рф

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "С 30 сентября 2022 года в судах ДНР, ЛНР, в Южных судах возбуждено 271 дело в отношении 399 участников состава "Азов"*, "Айдар"**, подразделений ВСУ и других... из них 43 человека осуждены к пожизненному лишению свободы", - сказал Краснов. По его словам, в настоящее время возбуждены 45 уголовных дел.* Террористическая организация, запрещенная в России** Организация внесена в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, происшествия