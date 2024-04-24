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Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 24.04.2024 (обновлено: 11:47 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/boeviki-1941970604.html
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков - РИА Новости, 24.04.2024
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков
Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:44
2024-04-24T11:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
игорь краснов
совет федерации рф
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации. "С 30 сентября 2022 года в судах ДНР, ЛНР, в Южных судах возбуждено 271 дело в отношении 399 участников состава "Азов"*, "Айдар"**, подразделений ВСУ и других... из них 43 человека осуждены к пожизненному лишению свободы", - сказал Краснов. По его словам, в настоящее время возбуждены 45 уголовных дел.* Террористическая организация, запрещенная в России** Организация внесена в реестр террористов и экстремистов
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Генпрокурор рассказал о рассмотрении дел против украинских боевиков

Краснов: с 2022 года суды рассмотрели 271 дело в отношении украинских боевиков

© Фото : Следственный комитет РФВоеннослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора
Военнослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Следственный комитет РФ
Военнослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело в отношении украинских боевиков, 43 человека были осуждены пожизненно, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе отчета в Совете Федерации.
"С 30 сентября 2022 года в судах ДНР, ЛНР, в Южных судах возбуждено 271 дело в отношении 399 участников состава "Азов"*, "Айдар"**, подразделений ВСУ и других... из них 43 человека осуждены к пожизненному лишению свободы", - сказал Краснов.
По его словам, в настоящее время возбуждены 45 уголовных дел.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Организация внесена в реестр террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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