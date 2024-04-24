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"Ноябрь близко": на Зеленского набросились из-за слов о новой помощи США - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/blizko-1942160672.html
"Ноябрь близко": на Зеленского набросились из-за слов о новой помощи США
"Ноябрь близко": на Зеленского набросились из-за слов о новой помощи США - РИА Новости, 24.04.2024
"Ноябрь близко": на Зеленского набросились из-за слов о новой помощи США
Пользователи социальной сети X выразили недовольство из-за обращения Владимира Зеленского по поводу нового пакета американской военной помощи. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:37
2024-04-24T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
россия
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X выразили недовольство из-за обращения Владимира Зеленского по поводу нового пакета американской военной помощи.Он заявил, что западное оружие жизненно важно для Украины, и призвал полностью реализовать соглашения, достигнутые с президентом США Джо Байденом."Воруй деньги пока можешь. Ноябрь близко", — написал Neulich Paul, напомнив о выборах президента США."Украина проиграла. Контрнаступление провалилось. Все, что делает Украина, — это провал. Это потому, что Украиной руководит диктатор, а коррупция глубоко укоренилась!" — заявил Joseph Pino."Ты разрушил свою страну с помощью оружия НАТО и американской демократии. С 2022 года на эту войну было потрачено более двухсот миллиардов долларов; ты действительно думаешь, что еще 60 миллиардов долларов что-то изменят?" — задал вопрос Gabe."В марте 2022 года мы выделили Украине 113 миллиардов долларов. Вы могли бы построить дом почти для каждого бездомного в этой стране", — отметил Sarcastic Manor."Защищая свой образ жизни, ты разрушаешь наш", — возмутился Facts matter.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
https://ria.ru/20240424/kiev-1942146011.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия, джо байден, джейк салливан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО

"Ноябрь близко": на Зеленского набросились из-за слов о новой помощи США

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X выразили недовольство из-за обращения Владимира Зеленского по поводу нового пакета американской военной помощи.
Он заявил, что западное оружие жизненно важно для Украины, и призвал полностью реализовать соглашения, достигнутые с президентом США Джо Байденом.
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"Воруй деньги пока можешь. Ноябрь близко", — написал Neulich Paul, напомнив о выборах президента США.
"Украина проиграла. Контрнаступление провалилось. Все, что делает Украина, — это провал. Это потому, что Украиной руководит диктатор, а коррупция глубоко укоренилась!" — заявил Joseph Pino.
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"Ты разрушил свою страну с помощью оружия НАТО и американской демократии. С 2022 года на эту войну было потрачено более двухсот миллиардов долларов; ты действительно думаешь, что еще 60 миллиардов долларов что-то изменят?" — задал вопрос Gabe.
«
"В марте 2022 года мы выделили Украине 113 миллиардов долларов. Вы могли бы построить дом почти для каждого бездомного в этой стране", — отметил Sarcastic Manor.
"Защищая свой образ жизни, ты разрушаешь наш", — возмутился Facts matter.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДжо БайденДжейк СалливанНАТО
 
 
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