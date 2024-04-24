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В промышленной зоне Липецка упал беспилотник - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 24.04.2024 (обновлено: 07:49 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941911341.html
В промышленной зоне Липецка упал беспилотник
В промышленной зоне Липецка упал беспилотник - РИА Новости, 24.04.2024
В промышленной зоне Липецка упал беспилотник
Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:00
2024-04-24T07:49
специальная военная операция на украине
липецк
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее в 4.25 мск на территории области был введен режим воздушной опасности."Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.Глава региона в 5.07 мск объявил о введении режима угрозы атаки БПЛА на территории Липецка из-за падения беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецк, происшествия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Происшествия, Игорь Артамонов
В промышленной зоне Липецка упал беспилотник

Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промышленной зоне Липецка

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Штаб обороны ДНР
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее в 4.25 мск на территории области был введен режим воздушной опасности.
"Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Глава региона в 5.07 мск объявил о введении режима угрозы атаки БПЛА на территории Липецка из-за падения беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкПроисшествияИгорь Артамонов
 
 
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