https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941911341.html

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник - РИА Новости, 24.04.2024

В промышленной зоне Липецка упал беспилотник

Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:00

2024-04-24T05:00

2024-04-24T07:49

специальная военная операция на украине

липецк

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Беспилотник упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее в 4.25 мск на территории области был введен режим воздушной опасности."Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.Глава региона в 5.07 мск объявил о введении режима угрозы атаки БПЛА на территории Липецка из-за падения беспилотника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецк, происшествия, игорь артамонов