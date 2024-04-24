https://ria.ru/20240424/baza-1941914299.html

Агент СБУ до подрыва Прозорова была в британском городе с базой спецназа

Агент СБУ до подрыва Прозорова была в британском городе с базой спецназа - РИА Новости, 24.04.2024

Агент СБУ до подрыва Прозорова была в британском городе с базой спецназа

Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:12

2024-04-24T06:12

2024-04-24T10:52

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) — британского спецназа, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из соцсетей Хрестиной и ее родственников. Совместная фотография Хрестиной и ее сестры Елены размещена в аккаунте последней в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Снимок датирован 22 сентября прошлого года и маркирован британским Херефордом. Херефорд ранее упоминался в новостях об отправке оттуда групп специалистов по диверсиям и партизанской войне во Львовскую область для помощи ВСУ. Как сообщал РИА Новости в апреле 2022 года источник в российских силовых структурах, там готовят высококлассных специалистов, в том числе в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки. База SAS Stirling lines находится на окраине Херефорда, в деревне Креденхилл в графстве Херефордшир на Западе Англии. Судя по информации в аккаунте Елены Хрестиной, она проживает в Херефорде не первый год и состоит там в романтических отношениях с выходцем из Польши Арикадиушем Плихтой. У сестры в информации о семье также указан как брат Дмитрий Хрестин, который тоже проживает в этом британском городе, при этом в качестве родного города у него указано Рубежное — тот же населенный пункт, откуда родом Ярослава. Аккаунт Дмитрия не содержит ничего, кроме его фото и фотографии собора в этом городе. Они были опубликованы в июне 2022 года, что дает основания полагать, что он находится там как минимум с того времени. Дмитрий ставил лайки фотографиям обеих сестер, что подтверждает их связь друг с другом. В аккаунтах самой Ярославы Хрестиной в "ВКонтакте" и Facebook* упоминаний о поездке в Херефорд нет. В Facebook* она вообще последний раз оставляла сообщение в мае 2023 года, а вот во "ВКонтакте" последняя запись сделана 20 марта этого года — просто ее фото за столом. При этом в российскую соцсеть она заходит регулярно (последний раз была онлайн в ночь на 23 апреля). Проживающая в Варшаве Хрестина в основном публиковала селфи и фотографии с вечеринок. В разделе информации о себе сказано, что родилась она 16 августа 1996 года и сейчас ей 27 лет. В 2019 году она закончила варшавскую Высшую школу косметологии и ухода за здоровьем, однако в открытом доступе найти следов ее работы в этой сфере не удалось. Более ранние публикации и фото свидетельствуют, что в 2019 году она приезжала в Москву. Кроме того, у Хрестиной в друзьях значится Артемий Радонежский из Варшавы. Его профиль скрыт, но в качестве места работы указана "Самооборона Глухова "Спецбат Сумщина". Публикации на странице этого сообщества носят националистический характер, последние из них были сделаны в 2017 году. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по ее просьбе за четыре тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести десять тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240424/pokushenie-1941907135.html

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html

https://ria.ru/20240424/zaderzhanie-1941909658.html

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в мире, москва, варшава, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, великобритания