https://ria.ru/20240424/bayden-1942113330.html

Байден подписал закон о помощи Украине

Байден подписал закон о помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Байден подписал закон о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, об этом он заявил в телеобращении. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:03

2024-04-24T18:03

2024-04-24T19:02

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 24 апр — Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, об этом он заявил в телеобращении."Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасными и продолжит лидерство Америки в мире", — сказал глава Белого дома.По его словам, новый пакет финансирования обеспечивает жизненно необходимую поддержку партнерам Вашингтона, чтобы они "могли защитить свой суверенитет". Так, Байден утверждает, что Россия якобы может напасть на одного из союзников Штатов по НАТО.Что касается поставок киевским властям, то президент США пообещал начать их в ближайшие часы. "Мы отправляем Украине оборудование из наших собственных запасов и будем восполнять их созданием новой техники и боеприпасов, изготовленных на американских предприятиях", — добавил он.Как уточнили в Пентагоне, Вашингтон выделяет первый после длительного перерыва пакет военной помощи ВСУ на сумму миллиард долларов, куда войдут:Всего на помощь Украине предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.

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https://ria.ru/20240424/ukraina-1941977973.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато