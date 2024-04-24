Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/bayden-1942006437.html
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять - РИА Новости, 24.04.2024
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Президент США Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:24
2024-04-24T13:24
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934679171_0:116:2981:1793_1920x0_80_0_0_ab2ec6cf25a81afd6e9fe6984709030f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Американский президент критиковал бывшего главу государства и вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, когда перепутал местоимения. "Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден на предвыборном мероприятии, видео с которого публикуют американские СМИ. Ранее стало известно, что рейтинг неодобрения США как одного из ведущих игроков на международной арене в мире вырос в 2023 году до 36%, согласно опросу компании Gallup. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20240418/bayden-1940755634.html
https://ria.ru/20240306/bayden-1931477070.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934679171_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_0be157a68725331648f3e9460afe4426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять

Байден оговорился на выступлении и заявил, что его администрации нельзя доверять

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять.
Американский президент критиковал бывшего главу государства и вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, когда перепутал местоимения. "Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден на предвыборном мероприятии, видео с которого публикуют американские СМИ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Байден заявил, что тело его дяди не нашли из-за каннибалов
18 апреля, 11:51
Ранее стало известно, что рейтинг неодобрения США как одного из ведущих игроков на международной арене в мире вырос в 2023 году до 36%, согласно опросу компании Gallup.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду
6 марта, 14:47
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала