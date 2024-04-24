https://ria.ru/20240424/bayden-1942006437.html

Байден заявил, что его администрации нельзя доверять

Байден заявил, что его администрации нельзя доверять - РИА Новости, 24.04.2024

Байден заявил, что его администрации нельзя доверять

Президент США Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:24

2024-04-24T13:24

2024-04-24T13:24

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Американский президент критиковал бывшего главу государства и вероятного противника на предстоящих выборах Дональда Трампа, когда перепутал местоимения. "Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден на предвыборном мероприятии, видео с которого публикуют американские СМИ. Ранее стало известно, что рейтинг неодобрения США как одного из ведущих игроков на международной арене в мире вырос в 2023 году до 36%, согласно опросу компании Gallup. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240418/bayden-1940755634.html

https://ria.ru/20240306/bayden-1931477070.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден