https://ria.ru/20240424/atom-1942059510.html
Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко
Белоруссия вместе с Россией работает на строительстве атомных блоков по всему миру, это можно считать успехом интеллектуально развитой нации, заявил белорусский РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:41
2024-04-24T15:41
2024-04-24T15:41
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Белоруссия вместе с Россией работает на строительстве атомных блоков по всему миру, это можно считать успехом интеллектуально развитой нации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "Когда мы начинали строить атомную станцию, я просил россиян, чтобы больше белорусов там работало. Чтобы научиться и этим технологиям - и мы научились. Мы сегодня с россиянами везде, по всему миру, где они строят атомные блоки, мы с ними работаем вместе. Это успех интеллектуально развитой нации", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. Он подчеркнул, что это стало возможно за счет того, что белорусское качественное и доступное образование стало народным достоянием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия помогает России строить атомные блоки по всему миру
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Белоруссия вместе с Россией работает на строительстве атомных блоков по всему миру, это можно считать успехом интеллектуально развитой нации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В Минске
в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
"Когда мы начинали строить атомную станцию, я просил россиян, чтобы больше белорусов там работало. Чтобы научиться и этим технологиям - и мы научились. Мы сегодня с россиянами везде, по всему миру, где они строят атомные блоки, мы с ними работаем вместе. Это успех интеллектуально развитой нации", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. Он подчеркнул, что это стало возможно за счет того, что белорусское качественное и доступное образование стало народным достоянием.