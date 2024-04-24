https://ria.ru/20240424/atom-1942059510.html

Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Россия и Белоруссия строят атомные блоки по всему миру, заявил Лукашенко

Белоруссия вместе с Россией работает на строительстве атомных блоков по всему миру, это можно считать успехом интеллектуально развитой нации, заявил белорусский РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:41

2024-04-24T15:41

2024-04-24T15:41

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Белоруссия вместе с Россией работает на строительстве атомных блоков по всему миру, это можно считать успехом интеллектуально развитой нации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "Когда мы начинали строить атомную станцию, я просил россиян, чтобы больше белорусов там работало. Чтобы научиться и этим технологиям - и мы научились. Мы сегодня с россиянами везде, по всему миру, где они строят атомные блоки, мы с ними работаем вместе. Это успех интеллектуально развитой нации", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. Он подчеркнул, что это стало возможно за счет того, что белорусское качественное и доступное образование стало народным достоянием.

https://ria.ru/20240325/aes-1935727535.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко