https://ria.ru/20240424/ataka-1942073584.html

Армия Израиля заявила, что атаковала около 40 целей "Хезболлы"

Армия Израиля заявила, что атаковала около 40 целей "Хезболлы" - РИА Новости, 24.04.2024

Армия Израиля заявила, что атаковала около 40 целей "Хезболлы"

Израильские ВВС и артиллерия в среду нанесли удары по порядка 40 целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:14

2024-04-24T16:14

2024-04-24T16:33

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Израильские ВВС и артиллерия в среду нанесли удары по порядка 40 целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Некоторое время назад истребители и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 40 террористическим объектам "Хезболлах" в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана, включая склады c оружием, вооружения, террористическую инфраструктуру, а также дополнительные цели, используемые террористической организацией "Хезболлах" в этом районе", - говорится в сообщении. В последние дни интенсивность обстрелов со стороны Ливана по северу Израиля заметно возросла. В ответ на вчерашнюю ликвидацию двух высокопоставленных командиров воздушных сил "Хезболлах" на юге Ливана, радикалы запустили дроны-камикадзе по северным районам Израиля. Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучали в Акко и северных пригородах Хайфы. Армейская пресс-служба во вторник сообщала о перехвате трех вражеских воздушных целей в прибрежной полосе на севере Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году