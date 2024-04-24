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В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024
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11:26 24.04.2024 (обновлено: 13:26 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ataka-1941965326.html
В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК
В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024
В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК
В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных украинских дронов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:26
2024-04-24T13:26
происшествия
ярцевский район
смоленская область
смоленск
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных украинских дронов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, поступили сообщения о падении четырех украинских дронов в Смоленском районе и еще трех БПЛА в Ярцевском районе", — сказал собеседник агентства.Информации о погибших и пострадавших нет, добавил он.Кроме того, по словам источника, около нефтебазы в Ярцевском районе загорелся нежилой дом, угрозы перехода огня на другие строения нет.Ранее губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил о пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом дроне.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары беспилотниками и устраивает диверсии. Часто целями становятся объекты топливно-энергетического комплекса.Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры. Несмотря на это, украинские дроны с начала марта атаковали российские НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
https://ria.ru/20240206/matvienko-1925750978.html
ярцевский район
смоленская область
смоленск
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происшествия, ярцевский район, смоленская область, смоленск
Происшествия, Ярцевский район, Смоленская область, Смоленск, Специальная военная операция на Украине
В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК

В Смоленской области семь украинских беспилотников атаковали объекты ТЭК

© Фото : МЧС Смоленской областиЛиквидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : МЧС Смоленской области
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных украинских дронов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, поступили сообщения о падении четырех украинских дронов в Смоленском районе и еще трех БПЛА в Ярцевском районе", — сказал собеседник агентства.
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Информации о погибших и пострадавших нет, добавил он.
Кроме того, по словам источника, около нефтебазы в Ярцевском районе загорелся нежилой дом, угрозы перехода огня на другие строения нет.
Ранее губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил о пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом дроне.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары беспилотниками и устраивает диверсии. Часто целями становятся объекты топливно-энергетического комплекса.
Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры. Несмотря на это, украинские дроны с начала марта атаковали российские НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯрцевский районСмоленская областьСмоленск
 
 
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