https://ria.ru/20240424/ataka-1941965326.html

В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК

В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024

В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК

В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных украинских дронов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:26

2024-04-24T11:26

2024-04-24T13:26

происшествия

ярцевский район

смоленская область

смоленск

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941987568_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15d0450a229ac1788e6a69f755e52db8.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных украинских дронов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, поступили сообщения о падении четырех украинских дронов в Смоленском районе и еще трех БПЛА в Ярцевском районе", — сказал собеседник агентства.Информации о погибших и пострадавших нет, добавил он.Кроме того, по словам источника, около нефтебазы в Ярцевском районе загорелся нежилой дом, угрозы перехода огня на другие строения нет.Ранее губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил о пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом дроне.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары беспилотниками и устраивает диверсии. Часто целями становятся объекты топливно-энергетического комплекса.Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры. Несмотря на это, украинские дроны с начала марта атаковали российские НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240206/matvienko-1925750978.html

ярцевский район

смоленская область

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярцевский район, смоленская область, смоленск