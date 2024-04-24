В Смоленской области уточнили данные по атаке беспилотников на объекты ТЭК
В Смоленской области семь украинских беспилотников атаковали объекты ТЭК
© Фото : МЧС Смоленской областиЛиквидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024
© Фото : МЧС Смоленской области
Ликвидация пожаров в Смоленском и Ярцевском районах. 24 апреля 2024
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В атаке на объекты ТЭК в Смоленской области участвовали семь ударных украинских дронов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, поступили сообщения о падении четырех украинских дронов в Смоленском районе и еще трех БПЛА в Ярцевском районе", — сказал собеседник агентства.
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Информации о погибших и пострадавших нет, добавил он.
Кроме того, по словам источника, около нефтебазы в Ярцевском районе загорелся нежилой дом, угрозы перехода огня на другие строения нет.
Ранее губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил о пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом дроне.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары беспилотниками и устраивает диверсии. Часто целями становятся объекты топливно-энергетического комплекса.
Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев не наносить удары по российским объектам ТЭК, так как это может привести к росту мировых цен на энергоресурсы и спровоцировать ответные меры. Несмотря на это, украинские дроны с начала марта атаковали российские НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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