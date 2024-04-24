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В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 24.04.2024 (обновлено: 11:10 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ataka-1941946427.html
В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК
В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024
В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК
Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:12
2024-04-24T11:10
происшествия
ярцевский район
смоленская область
смоленск
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по предварительной информации , нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом в регионе дроне. "Зарегистрировано три удара украинскими дронами с интервалом в 50 минут по двум объектам", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в 03.17 и 03.40 два беспилотника атаковали топливно-энергетический объект нефтяной компании. В 04.07 еще один БПЛА, предварительно, упал на аналогичном объекте в Ярцевском районе. Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
ярцевский район
смоленская область
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происшествия, ярцевский район, смоленская область, смоленск
Происшествия, Ярцевский район, Смоленская область, Смоленск, Специальная военная операция на Украине
В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК

В Смоленской области три украинских дрона атаковали два объекта ТЭК

© Кадр видео очевидцаПожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
Пожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
© Кадр видео очевидца
Пожар на объекте ТЭК в Смоленской области. 24 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по предварительной информации , нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом в регионе дроне.
«
"Зарегистрировано три удара украинскими дронами с интервалом в 50 минут по двум объектам", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в 03.17 и 03.40 два беспилотника атаковали топливно-энергетический объект нефтяной компании. В 04.07 еще один БПЛА, предварительно, упал на аналогичном объекте в Ярцевском районе.
Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯрцевский районСмоленская областьСмоленск
 
 
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