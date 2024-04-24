https://ria.ru/20240424/ataka-1941946427.html

В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК

В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК - РИА Новости, 24.04.2024

В Смоленской области рассказали подробности об атаке БПЛА на объекты ТЭК

Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:12

2024-04-24T10:12

2024-04-24T11:10

происшествия

ярцевский район

смоленская область

смоленск

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Три украинских ударных беспилотника участвовали в атаке утром в среду на два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, пострадавших, по предварительной информации , нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возникших пожарах на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны заявило об одном сбитом в регионе дроне. "Зарегистрировано три удара украинскими дронами с интервалом в 50 минут по двум объектам", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в 03.17 и 03.40 два беспилотника атаковали топливно-энергетический объект нефтяной компании. В 04.07 еще один БПЛА, предварительно, упал на аналогичном объекте в Ярцевском районе. Собеседник агентства добавил, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

ярцевский район

смоленская область

смоленск

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происшествия, ярцевский район, смоленская область, смоленск