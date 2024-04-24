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США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 24.04.2024 (обновлено: 21:14 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/atacms-1942136693.html
США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico
США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico - РИА Новости, 24.04.2024
США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico
США еще в марте тайно передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, которая дважды использовала их против российских целей, сообщило издание Politico. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:37
2024-04-24T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США еще в марте тайно передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, которая дважды использовала их против российских целей, сообщило издание Politico."Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", - сказано в публикации.ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые регулярно передаются украинцам без конкретизации в публичных документах. Белый дом летом прошлого года снял возражения против поставок ATACMS, но до сих пор об их отправке на Украину и применении там информации из Вашингтона не поступало.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html
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в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico

Politico: США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, Киев начал их применять

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США еще в марте тайно передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, которая дважды использовала их против российских целей, сообщило издание Politico.
"Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", - сказано в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
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ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые регулярно передаются украинцам без конкретизации в публичных документах. Белый дом летом прошлого года снял возражения против поставок ATACMS, но до сих пор об их отправке на Украину и применении там информации из Вашингтона не поступало.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраина
 
 
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