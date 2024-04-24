https://ria.ru/20240424/atacms-1942136693.html

США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico

США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico - РИА Новости, 24.04.2024

США в марте тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Politico

США еще в марте тайно передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, которая дважды использовала их против российских целей, сообщило издание Politico. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:37

2024-04-24T19:37

2024-04-24T21:14

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США еще в марте тайно передали оперативно-тактические ракеты ATACMS Украине, которая дважды использовала их против российских целей, сообщило издание Politico."Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", - сказано в публикации.ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые регулярно передаются украинцам без конкретизации в публичных документах. Белый дом летом прошлого года снял возражения против поставок ATACMS, но до сих пор об их отправке на Украину и применении там информации из Вашингтона не поступало.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина