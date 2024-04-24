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Матвиенко отреагировала на слова Симоняна о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 24.04.2024 (обновлено: 11:25 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/armeniya-1941958746.html
Матвиенко отреагировала на слова Симоняна о конфликте на Украине
Матвиенко отреагировала на слова Симоняна о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко отреагировала на слова Симоняна о конфликте на Украине
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:02
2024-04-24T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
армения
россия
украина
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине, отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба. Тему выступления Симоняна поднял на пленарном заседании в среду глава международного комитета СФ Григорий Карасин, который отметил недружественный тон заявления армянского спикера. "Я бы направила письменно запрос, от чьего имени он выступал", - сказала Матвиенко. По ее словам, "хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа". Она выразила надежду, что и парламент озвучит свою позицию.Карасин, комментируя выступление Симоняна, отметил, что армянский законодатель перешел все мыслимые и немыслимые границы."Рассматриваем заявления о "вторжении" России, а также "решительной защите Арменией территориальной целостности Украины" как прямую солидаризацию с неонацистским режимом в Киеве. Выходит, что Симонян ставит под вопрос уже наш суверенитет. Игнорирует ясно выраженную в ходе референдумов волю жителей новых субъектов Федерации воссоединиться с Родиной", - написал Карасин в своем Telegram-канале.По его словам, не выдерживают никакой критики попытки выставить Москву угрозой безопасности Армении (а заодно Молдавии и Грузии). Россия и Армения являются союзниками, это закреплено в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век (2000 год), а Ереван входит в ОДКБ и ЕАЭС, напомнил Карасин."Слова спикера – попытка разом перечеркнуть договорно-правовые основы нашего союзничества", - считает он.Говоря о российской "кампании угроз и дезинформации" в связи со сходкой 5 апреля в Брюсселе, Карасин отметил, что её итоги показывают: "встреча была навязана Западом, чтобы оторвать Армению от России и поставить под внешнее управление". Мероприятие получило негативные оценки государств региона, включая Иран, Азербайджан и Турцию, которые недовольны тем, что Ереван затягивает на Южный Кавказ внерегионалов, которые преследуют свои корыстные цели, написал сенатор."Очень жаль, что отдельные деятели в Ереване воспринимают очередные посулы коллективного Запада за чистую монету. Они не понимают, что своими руками подрывают мир и стабильность в регионе, продают суверенитет и независимость своей страны. Что касается упомянутых Симоняном российских официальных комментариев насчет реальных интересов армянского народа, то должно быть понятно, что мы не можем безучастно взирать на то, как отдельные политики ведут братскую нам страну к плачевному финалу", - отметил глава комитета СФ.Карасин подчеркнул, что таково реальное положение дел."То, что кому-то в Ереване не нравится, когда звучит правда, и стало поводом для ограничения работы российских СМИ в Армении. Сказанное Симоняном вновь подтверждает: в Армении есть политики, которые пытаются искусственно втиснуть республику в антироссийские авантюры Запада, а заодно поссорить ее с другими странами региона", - написал он.Парламентарий подчеркнул, что союзнические отношения между российским и армянским народами создавались столетиями, и нельзя их "ломать их в угоду мелкой политической конъюнктуре, навязываемой сторонниками коллективного Запада". Карасин выразил надежду, что здравый смысл в Национальном собрании Армении возобладает.
https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
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в мире, армения, россия, украина, валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Армения, Россия, Украина, Валентина Матвиенко
Матвиенко отреагировала на слова Симоняна о конфликте на Украине

Матвиенко предложила запросить позицию парламента Армении после слов Симоняна

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России.
Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян использовал термин "вторжение", говоря о конфликте на Украине, отметив, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра. Текст его выступления на конференции председателей парламентов государств-членов ЕС в Испании опубликовала парламентская пресс-служба.
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Тему выступления Симоняна поднял на пленарном заседании в среду глава международного комитета СФ Григорий Карасин, который отметил недружественный тон заявления армянского спикера.
«
"Я бы направила письменно запрос, от чьего имени он выступал", - сказала Матвиенко.
По ее словам, "хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа".
Она выразила надежду, что и парламент озвучит свою позицию.
Карасин, комментируя выступление Симоняна, отметил, что армянский законодатель перешел все мыслимые и немыслимые границы.
«
"Рассматриваем заявления о "вторжении" России, а также "решительной защите Арменией территориальной целостности Украины" как прямую солидаризацию с неонацистским режимом в Киеве. Выходит, что Симонян ставит под вопрос уже наш суверенитет. Игнорирует ясно выраженную в ходе референдумов волю жителей новых субъектов Федерации воссоединиться с Родиной", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
По его словам, не выдерживают никакой критики попытки выставить Москву угрозой безопасности Армении (а заодно Молдавии и Грузии). Россия и Армения являются союзниками, это закреплено в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век (2000 год), а Ереван входит в ОДКБ и ЕАЭС, напомнил Карасин.
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"Слова спикера – попытка разом перечеркнуть договорно-правовые основы нашего союзничества", - считает он.
Говоря о российской "кампании угроз и дезинформации" в связи со сходкой 5 апреля в Брюсселе, Карасин отметил, что её итоги показывают: "встреча была навязана Западом, чтобы оторвать Армению от России и поставить под внешнее управление". Мероприятие получило негативные оценки государств региона, включая Иран, Азербайджан и Турцию, которые недовольны тем, что Ереван затягивает на Южный Кавказ внерегионалов, которые преследуют свои корыстные цели, написал сенатор.
"Очень жаль, что отдельные деятели в Ереване воспринимают очередные посулы коллективного Запада за чистую монету. Они не понимают, что своими руками подрывают мир и стабильность в регионе, продают суверенитет и независимость своей страны. Что касается упомянутых Симоняном российских официальных комментариев насчет реальных интересов армянского народа, то должно быть понятно, что мы не можем безучастно взирать на то, как отдельные политики ведут братскую нам страну к плачевному финалу", - отметил глава комитета СФ.
Карасин подчеркнул, что таково реальное положение дел.
«
"То, что кому-то в Ереване не нравится, когда звучит правда, и стало поводом для ограничения работы российских СМИ в Армении. Сказанное Симоняном вновь подтверждает: в Армении есть политики, которые пытаются искусственно втиснуть республику в антироссийские авантюры Запада, а заодно поссорить ее с другими странами региона", - написал он.
Парламентарий подчеркнул, что союзнические отношения между российским и армянским народами создавались столетиями, и нельзя их "ломать их в угоду мелкой политической конъюнктуре, навязываемой сторонниками коллективного Запада". Карасин выразил надежду, что здравый смысл в Национальном собрании Армении возобладает.
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