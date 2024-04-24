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Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики - РИА Новости, 24.04.2024
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23:29 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/arest-1942165431.html
Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики
Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики - РИА Новости, 24.04.2024
Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики
Суд назначил пять суток административного ареста студенту, активисту из Ростова-на-Дону Артему Олексенко за распространение нацистской символики, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:29
2024-04-24T23:29
происшествия
ростов-на-дону
владимир ленин (владимир ульянов)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд назначил пять суток административного ареста студенту, активисту из Ростова-на-Дону Артему Олексенко за распространение нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Так, по его данным, в декабре 2020 года Олексенко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рисунок с изображением Владимира Ленина в фуражке с нацистской символикой. Со слов обвиняемого, сделал он это якобы для повышения популярности администрируемого интернет-сообщества своего знакомого, добавил источник. Административное производство было возбуждено по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. В ходе заседания в суде Олексенко заявил, что не поддерживает нацистскую идеологию, и в настоящее время является активистом одной из молодежных организаций города. "Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказал собеседник агентства. Суд также постановил удалить интернет-страницу, на которой было размещено запрещенное изображение.
https://ria.ru/20240423/svyaschennik-1941769060.html
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происшествия, ростов-на-дону, владимир ленин (владимир ульянов)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики

В Ростове-на-Дону арестовали студента за распространение нацистской символики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд назначил пять суток административного ареста студенту, активисту из Ростова-на-Дону Артему Олексенко за распространение нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Так, по его данным, в декабре 2020 года Олексенко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рисунок с изображением Владимира Ленина в фуражке с нацистской символикой. Со слов обвиняемого, сделал он это якобы для повышения популярности администрируемого интернет-сообщества своего знакомого, добавил источник.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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Административное производство было возбуждено по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.
В ходе заседания в суде Олексенко заявил, что не поддерживает нацистскую идеологию, и в настоящее время является активистом одной из молодежных организаций города.
"Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказал собеседник агентства. Суд также постановил удалить интернет-страницу, на которой было размещено запрещенное изображение.
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