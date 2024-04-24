https://ria.ru/20240424/arest-1942165431.html

Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики

Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики - РИА Новости, 24.04.2024

Источник: суд арестовал студента за распространение нацистской символики

Суд назначил пять суток административного ареста студенту, активисту из Ростова-на-Дону Артему Олексенко за распространение нацистской символики, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T23:29

2024-04-24T23:29

2024-04-24T23:29

происшествия

ростов-на-дону

владимир ленин (владимир ульянов)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд назначил пять суток административного ареста студенту, активисту из Ростова-на-Дону Артему Олексенко за распространение нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Так, по его данным, в декабре 2020 года Олексенко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рисунок с изображением Владимира Ленина в фуражке с нацистской символикой. Со слов обвиняемого, сделал он это якобы для повышения популярности администрируемого интернет-сообщества своего знакомого, добавил источник. Административное производство было возбуждено по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. В ходе заседания в суде Олексенко заявил, что не поддерживает нацистскую идеологию, и в настоящее время является активистом одной из молодежных организаций города. "Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказал собеседник агентства. Суд также постановил удалить интернет-страницу, на которой было размещено запрещенное изображение.

https://ria.ru/20240423/svyaschennik-1941769060.html

https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, владимир ленин (владимир ульянов)