https://ria.ru/20240424/arest-1942137866.html

В Петрозаводске арестовали подростка, ранившего ножом двух девушек

В Петрозаводске арестовали подростка, ранившего ножом двух девушек - РИА Новости, 24.04.2024

В Петрозаводске арестовали подростка, ранившего ножом двух девушек

Суд в Петрозаводске заключил под стражу 15-летнего подростка, который ранил ножом двух девушек, сообщает СУСК РФ по республике Карелии. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:47

2024-04-24T19:47

2024-04-24T19:47

происшествия

петрозаводск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Суд в Петрозаводске заключил под стражу 15-летнего подростка, который ранил ножом двух девушек, сообщает СУСК РФ по республике Карелии. Управление МВД по Карелии во вторник сообщало о задержании подростка, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум девушкам в квартире в Петрозаводске. СУСК РФ по Карелии информировало о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. Следствием установлено, что в ходе возникшего конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом двум девушкам 15 и 17 лет. Обе потерпевшие были госпитализированы. "По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев сообщал РИА Новости, что данные о возможных деструктивных увлечениях подростка проверяются.

https://ria.ru/20240423/omsk-1941819248.html

https://ria.ru/20240226/ubiystvo-1929580557.html

петрозаводск

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происшествия, петрозаводск