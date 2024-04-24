https://ria.ru/20240424/arest-1942120177.html

В Башкирии арестовали фигурантов дела об избиении подростков

В Башкирии арестовали фигурантов дела об избиении подростков - РИА Новости, 24.04.2024

В Башкирии арестовали фигурантов дела об избиении подростков

Иглинский районный суд в Башкирии арестовал ещё двоих фигурантов уголовного дела о хулиганстве - мужчин, подозреваемых в избиении подростков в селе Иглино,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:27

2024-04-24T18:27

2024-04-24T18:27

происшествия

россия

иглинский район

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УФА, 24 апр - РИА Новости. Иглинский районный суд в Башкирии арестовал ещё двоих фигурантов уголовного дела о хулиганстве - мужчин, подозреваемых в избиении подростков в селе Иглино, сообщило СУСК РФ по региону. Следственные органы сообщали, что водитель внедорожника с двумя сыновьями избили несовершеннолетних, госпитализирован 17-летний подросток. Глава Иглинского района Гюзель Насырова уточняла, что подростка избил местный предприниматель Рауф Габдуллин, который является председателем ассоциации лесопромышленников района, он развивает в посёлке Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом. Позже правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали подозреваемых: 42-летнего Габдуллина, его 20-летнего сына и 42-летнего приятеля. Суд арестовал Рауфа Габдуллина на два месяца. "Арестован второй 42-летний фигурант уголовного дела об избиении молодых людей в Иглино. Третьему 20-летнему фигуранту, обвиняемому в хулиганстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает башкирское СУСК в своём Telegram-канале.

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иглинский район

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происшествия, россия, иглинский район