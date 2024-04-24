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Лидеры ХАМАС не планируют покидать Катар - РИА Новости, 24.04.2024
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00:43 24.04.2024 (обновлено: 00:44 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/arabiya-1941900327.html
Лидеры ХАМАС не планируют покидать Катар
Лидеры ХАМАС не планируют покидать Катар - РИА Новости, 24.04.2024
Лидеры ХАМАС не планируют покидать Катар
Находящиеся в Катаре лидеры правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС не планируют покидать страну, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:43
2024-04-24T00:44
в мире
катар
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 23 апр - РИА Новости. Находящиеся в Катаре лидеры правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС не планируют покидать страну, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление движения. "Руководители движения, проживающие в настоящее время в Катаре, не планируют покидать страну", - заявили телеканалу в ХАМАС. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что политическое руководство ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Катар не накладывает никаких ограничений на передвижения руководства политбюро ХАМАС в Дохе, речь о закрытии политбюро ХАМАС в настоящее время не идет. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек. Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240422/zakhoronenie-1941415951.html
https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html
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израиль
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в мире, катар, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Катар, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Лидеры ХАМАС не планируют покидать Катар

Al Arabiya: руководство ХАМАС не планирует покидать Катар

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 23 апр - РИА Новости. Находящиеся в Катаре лидеры правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС не планируют покидать страну, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление движения.
"Руководители движения, проживающие в настоящее время в Катаре, не планируют покидать страну", - заявили телеканалу в ХАМАС.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что политическое руководство ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Катар не накладывает никаких ограничений на передвижения руководства политбюро ХАМАС в Дохе, речь о закрытии политбюро ХАМАС в настоящее время не идет.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек.
Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреКатарИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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