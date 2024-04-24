https://ria.ru/20240424/antonov-1942134164.html
США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов
США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024
США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов
Посол России в Вашингтоне заявил, что новая американская помощь Киеву - это "тяжелейший удар" по перспективам возобновления отношений США и РФ, Штаты, идя на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:28
2024-04-24T19:28
2024-04-24T21:26
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне заявил, что новая американская помощь Киеву - это "тяжелейший удар" по перспективам возобновления отношений США и РФ, Штаты, идя на такой шаг, балансируют на грани столкновения ядерных держав.Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией."Гремучая смесь" законов говорит о враждебной радикализации сознания местных правящих кругов. Наносит тяжелейший удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений в будущем", - сказал Антонов в интервью российским журналистам."США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав", - добавил посол.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), киев, сша, джо байден
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Киев, США, Джо Байден
США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов
Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав