https://ria.ru/20240424/antonov-1942134164.html

США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов

США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024

США балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил Антонов

Посол России в Вашингтоне заявил, что новая американская помощь Киеву - это "тяжелейший удар" по перспективам возобновления отношений США и РФ, Штаты, идя на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:28

2024-04-24T19:28

2024-04-24T21:26

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне заявил, что новая американская помощь Киеву - это "тяжелейший удар" по перспективам возобновления отношений США и РФ, Штаты, идя на такой шаг, балансируют на грани столкновения ядерных держав.Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией."Гремучая смесь" законов говорит о враждебной радикализации сознания местных правящих кругов. Наносит тяжелейший удар по перспективам гипотетического возрождения российско-американских отношений в будущем", - сказал Антонов в интервью российским журналистам."США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав", - добавил посол.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20231228/antonov-1918604943.html

россия

вашингтон (штат)

киев

сша

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в мире, россия, вашингтон (штат), киев, сша, джо байден